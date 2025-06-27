Алименты с военнослужащих: сумма выплат в 2025 году

Если родитель не проживает вместе с ребенком, то должен платить алименты, размер которых зависит, в том числе и от дохода. Такое же правило распространяется на военных.

Как взимаются алименты с военнослужащих и что известно о суммах в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Алименты с военнослужащих 2025: взимаются ли с боевых выплат

Адвокат Анна Иванова утверждает, что на период действия военного положения военным, которые несут службу в Вооруженных силах Украины, и работникам некоторых других силовых структур выплачиваются денежное обеспечение:

Сейчас смотрят

ежемесячные основные виды денежного обеспечения (должностной оклад; оклад по воинскому званию; надбавка за выслугу лет);

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения — надбавки и доплаты;

одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения — вознаграждения, а также дополнительные вознаграждения на период действия военного положения.

Минимальное дополнительное вознаграждение начисляется в сумме 30 тыс. грн в месяц. Кроме того, защитники, участвовавшие в активных боевых действиях и получившие ранение получают вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц. До недавнего времени вышеупомянутая доплата не учитывалась в перечне видов доходов, с которых взимались алименты.

В п. 8 Постановления КМУ от 26.02.1993 г. №146 было указано, что из военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, БЭБ, службы гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудников Службы судебной охраны содержание алиментов производится по всем видам денежного довольствия, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

То есть, ранее алименты взимались только с выплат, носивших постоянный характер. Однако, правительством постановлением № 1263 от 11.11.2022 года были внесены изменения, согласно которым вышеупомянутые категории лиц обязаны платить алименты также по другим выплатам, установленным законодательством, в частности с дополнительного вознаграждения, которое выплачивается на период военного положения.

— То есть в 2025 году с военнослужащих удержание алиментов производится со всех видов денежного обеспечения, других выплат, установленных законодательством, в частности: дополнительного вознаграждения, которое выплачивается на период военного положения, кроме денежного обеспечения, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом, — отмечает експерт.

Повлияет ли это на размер алиментов

По словам эксперта, такая норма влияет на размер алиментов, получаемых только в доле от дохода. Также законодательством установлен максимальный размер алиментов.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка — это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Если размер алиментов определяется судом, тогда он составляет четверть дохода на одного ребенка, треть — на двух и половину — на трех и более детей. При этом сумма не может превышать десяти прожиточных минимумов на каждого ребенка.

В зависимости от возраста ребенка устанавливаются минимальные и максимальные пределы выплат. В частности:

до шести лет минимальный размер алиментов составляет 1 281,5 грн, а максимальный — 25 630 грн.

для детей в возрасте от 6 до 18 лет сумма алиментов составляет — 1598 грн и 31 960 грн соответственно.

В случае изменения обстоятельств, то есть материального состояния, семейного статуса или состояния здоровья плательщика или получателя алиментов, возможна корректировка суммы выплат алиментов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.