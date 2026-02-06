С начала полномасштабной войны в Украине каждый ребенок нуждается в большей денежной и моральной поддержке, чем раньше. Даже в такое сложное время государство продолжает оказывать денежную помощь украинским детям.

Факты ICTV узнавали, какие выплаты могут получить дети в 2026 году во время войны в Украине.

Помощь в связи с беременностью и родами

Декретный отпуск – это период, когда отец или мать остаются ухаживать за ребенком после его рождения и не ходят на работу.

Выйти в декрет можно с 30-й недели беременности, но женщина должна получить листок нетрудоспособности (электронный больничный).

Декретные выплаты начисляются всем женщинам (даже несовершеннолетним), которые не застрахованы в государственной системе социального страхования.

Размер пособия – 100% среднемесячного дохода женщины из расчета на месяц.

Обратите внимание, что размер пособия женщине, которая официально работает, зависит от ее заработка за последние 12 календарных месяцев работы перед декретным отпуском.

В 2026 году максимальный размер пособия для работающих женщин — 5 681,34 грн за один день.

Выплаты при рождении ребенка

С 1 января 2026 года в Украине пособие при рождении ребенка предоставляется единовременно в размере 50 тысяч гривен в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Право на получение этого пособия имеет один из родителей ребенка или опекун, с которым ребенок постоянно проживает.

Пособие оформляется на основании заявления, к которому прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка — если заявление подает один из родителей, постоянно проживающий с ребенком;

копия решения об установлении опеки — если заявление подает опекун ребенка.

Для получения помощи необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины.

Пакунок малюка 2026

Также при рождении ребенка предусмотрена помощь в виде Пакунок малюка. Он содержит самые необходимые вещи для ребенка. Обычно его выдают после выписки из роддома. Но если помощь закончилась в роддоме, то родителям нужно обратиться в ближайшее управление соцзащиты.

Также родители могут получить бейби-бокс деньгами. Во время действия военного положения сделать это онлайн нельзя. Поэтому чтобы получить компенсацию за Подарок, нужно прийти в ближайший центр соцзащиты.

Одному из родителей нужно подать следующие документы:

заявление о том, что ты хочешь получить Пакунок малюка (или деньги вместо него);

паспорт;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из роддома о том, что твоя семья не получала Пакунок малюка.

Размер денежной компенсации за Пакунок малюка составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет. В 2026 году сумма составляет 8 451 грн.

Выплаты матерям-одиночкам

Право на пособие на детей имеют одинокие матери, не состоящие в браке, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери).

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2026 году:

на детей до 6 лет – 2 817 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 512 грн.

Алименты на ребенка 2026

С 2026 года изменились не только социальные выплаты, но и базовые показатели, от которых напрямую зависят суммы алиментов. Как объяснила нам адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Татьяна Голица, ключевую роль здесь играет новый размер прожиточного минимума для детей, ведь именно к нему привязаны минимальные и рекомендуемые суммы содержания.

Согласно статье 7 закона о государственном бюджете Украины, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составляет 2 817 грн (в 2025 году — 2 563 грн), а для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн (в 2025 году — 3 196 грн). Именно эти цифры стали основой для расчета алиментов.

Семейный кодекс Украины определяет, что средства на ребенка должны быть достаточными для его полноценного развития. Поэтому закон гарантирует минимальный порог, поэтому алименты на одного ребенка не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для его возрастной категории.

В то же время существует и так называемый рекомендуемый минимум, это полный размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Суд мог определить именно такую сумму, если доходы плательщика позволяют обеспечить ее без чрезмерной финансовой нагрузки.

В денежном выражении это означает, что в 2026 году минимально гарантированные алименты составляют:

для детей до 6 лет — 1 408,50 грн в месяц (против 1 281,5 грн в 2025 году),

для детей от 6 до 18 лет — 1 756 грн в месяц (ранее — 1 598 грн).

Если ориентироваться на рекомендуемый уровень, суммы равны полному прожиточному минимуму:

2 817 грн для детей до 6 лет;

3 512 грн для детей от 6 до 18 лет, тогда как в 2025 году эти показатели составляли соответственно 2 563 грн и 3 196 грн.

Итак, с нового года минимальные и ориентировочные суммы алиментов выросли вместе с повышением прожиточного минимума, а окончательный размер выплат, как и раньше, зависит от обстоятельств дела и финансовых возможностей плательщика.

Выплаты детям, над которыми установлена опека

Государство выплачивает такое пособие опекунам детей, лишенных родительской опеки. Обратите внимание, что эти выплаты являются собственностью ребенка.

Пособие на детей, в отношении которых установлена опека или попечительство, предоставляется в размере:

2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;

3,5 прожиточного минимума для ребенка с инвалидностью.

Если на ребенка (с инвалидностью) уже начисляются пенсия, алименты, стипендия или государственная помощь (кроме социальной помощи на детей с инвалидностью), то размер помощи определяется как разница между 2,5 прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума) и суммой указанных выплат. При этом учитывается среднемесячный размер полученных выплат за последние 12 месяцев.

По данным Пенсионного фонда Украины, максимальные размеры помощи в 2026 году составляют:

до 6 лет — 7 042,50 грн

до 6 лет, дети с инвалидностью — 9 859,50 грн

от 6 до 18 лет — 8 780,00 грн

от 6 до 18 лет, дети с инвалидностью — 12 292,00 грн

Помощь детям-ВПЛ

Такая помощь предоставляется детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны в Украине. Для лиц с инвалидностью и детей сумма ежемесячных выплат составляет 3 тыс. грн.

