Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2025 році

Якщо один з батьків не проживає разом із дитиною, то він повинен сплачувати аліменти, розмір яких залежить від низки факторів, зокрема, й від доходу. Таке саме правило розповсюджується на військових.

Як стягуються аліменти з військовослужбовців та що відомо про суми у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Аліменти з військовослужбовців 2025: чи стягуються з бойових виплат

Адвокатка Анна Іванова стверджує, що на період дії воєнного стану військовим, які несуть службу у Збройних силах України, та працівникам деяких інших силових структур виплачуються грошове забезпечення, яке складається:

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щомісячні основні види грошового забезпечення (посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавка за вислугу років);

щомісячні додаткові види грошового забезпечення – надбавки та доплати;

одноразові додаткові види грошового забезпечення – винагороди, а також додаткові винагороди на період дії воєнного стану.

Мінімальна додаткова винагорода нараховується в сумі 30 тис. грн на місяць. Крім того, захисникам, які брали участь в активних бойових діях та отримали поранення, нараховується винагорода у розмірі 100 тис. гривень на місяць. Донедавна вищезазначена доплата не враховувалася до переліку видів доходів, з яких стягували аліменти.

У п. 8 Постанови КМУ від 26.02.1993 року №146 було зазначено, що з військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Тобто, раніше аліменти стягувалися лише з виплат, які мали постійний характер. Проте, уряд постановою №1263 від 11.11.2022 року вніс зміни, відповідно до яких вищезазначені категорії осіб мають сплачувати аліменти і з інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану.

— Тобто у 2025 році з військовослужбовців утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, інших виплат, установлених законодавством, зокрема: додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом, — зазначає експерт.

Чи вплине це на розмір аліментів

За словами експерта, прийняття вказаної норми вплинуло на розмір аліментів, отримуваних лише в частці від доходу. Також законодавством встановлено максимальний розмір аліментів.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Якщо розмір аліментів визначається судом, тоді він становить чверть доходу на одну дитину, третину — на двох і половину — на трьох і більше дітей. При цьому сума не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на кожну дитину.

Залежно від віку дитини встановлюються мінімальні та максимальні межі виплат. Зокрема:

до шести років мінімальний розмір аліментів становить 1 281,5 грн, а максимальний — 25 630 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років сума аліментів становить — 1598 грн і 31 960 грн відповідно.

У разі зміни обставин, тобто матеріального стану, сімейного статусу чи стану здоров’я платника або отримувача аліментів, можливе коригування суми виплат аліментів.

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