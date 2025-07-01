Цифровой нотариат: МИД упрощает консульские услуги для украинцев за рубежом
С 1 июля 2025 года украинцы за рубежом смогут подавать документы для нотариальных действий онлайн — МИД в 40 странах мира запускает новую систему е-Консул.
Что предусматривает услуга цифрового нотариата
Ранее наши граждане, выехавшие за границу, были вынуждены лично подавать документы в консульских учреждениях, тратя время на очереди, бумажную бюрократию и неоднократные визиты.
С 1 июля 2025 года МИД упрощает процедуру благодаря новой системе е-Консул, поэтому отныне это доступно украинцам онлайн.
Нужно только подать заявление на совершение нотариального действия, загрузить необходимый шаблон.
После этого остается только записаться через е-Очередь, лично подписать документ и получить его в определенное время.
Консульское должностное лицо обрабатывает представленную информацию без физического присутствия заявителя и подтверждает право заявителя обратиться за совершением нотариального действия.
В случае выявления неточных данных заявитель получает конкретные рекомендации. Далее система формирует нотариальный документ и отправляет уведомление о готовности и оплате консульского сбора.
В каких странах внедряется услуга
В настоящее время доступ к пилотному проекту доступен в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д’Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, а также генеральных консульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.
МИД планирует расширять проект, главной целью которого является защита прав украинцев за рубежом и создание современного, удобного и достойного сервиса.