Цифровой нотариат: МИД упрощает консульские услуги для украинцев за рубежом

С 1 июля 2025 года украинцы за рубежом смогут подавать документы для нотариальных действий онлайн — МИД в 40 странах мира запускает новую систему е-Консул.

Что предусматривает услуга цифрового нотариата

Ранее наши граждане, выехавшие за границу, были вынуждены лично подавать документы в консульских учреждениях, тратя время на очереди, бумажную бюрократию и неоднократные визиты.

С 1 июля 2025 года МИД упрощает процедуру благодаря новой системе е-Консул, поэтому отныне это доступно украинцам онлайн.

Сейчас смотрят

Нужно только подать заявление на совершение нотариального действия, загрузить необходимый шаблон.

После этого остается только записаться через е-Очередь, лично подписать документ и получить его в определенное время.

Консульское должностное лицо обрабатывает представленную информацию без физического присутствия заявителя и подтверждает право заявителя обратиться за совершением нотариального действия.

В случае выявления неточных данных заявитель получает конкретные рекомендации. Далее система формирует нотариальный документ и отправляет уведомление о готовности и оплате консульского сбора.

В каких странах внедряется услуга

В настоящее время доступ к пилотному проекту доступен в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д’Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, а также генеральных консульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

МИД планирует расширять проект, главной целью которого является защита прав украинцев за рубежом и создание современного, удобного и достойного сервиса.

Источник : МИД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.