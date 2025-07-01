Цифровий нотаріат: МЗС спрощує консульські послуги для українців за кордоном

Із 1 липня 2025 року українці за кордоном зможуть подавати документи для нотаріальних дій онлайн — МЗС у 40 країнах світу запускає нову систему е-Консул.

Що передбачає послуга цифрового нотаріату

Раніше наші громадяни, які виїхали за кордон, були змушені особисто подавати документи у консульських установах, витрачаючи час на черги, паперову бюрократію і неодноразові візити.

З 1 липня 2025 року МЗС спрощує процедуру завдяки новій системі е-Консул, тож відтепер це доступно українцям онлайн.

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Потрібно лише подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити необхідний шаблон.

Після цього залишається лише записатися через е-Чергу, особисто підписати документ і отримати його у визначений час.

Консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію без фізичної присутності заявника та підтверджує право заявника звернутися за вчиненням нотаріальної дії.

У разі виявлення неточних даних заявник отримує конкретні рекомендації. Далі система формує нотаріальний документ та надсилає повідомлення про готовність та оплату консульського збору.

У яких країнах запроваджується послуга

Наразі доступ до пілотного проєкту доступний у посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, а також генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

МЗС планує розширяти проєкт, головною метою якого є захист прав українців за кордоном і створення сучасного, зручного та гідного сервісу.

Джерело : МЗС

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