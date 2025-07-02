Серию терактов в Харькове готовил лаборант вуза: взрывчатку маскировал под мячи

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию террористических актов в Харькове — был задержан агент ФСБ, который изготовил три самодельных взрывных устройства для подрыва государственных учреждений города.

Лаборант готовил теракты в Харькове: детали

По данным следствия, подозреваемым оказался 48-летний лаборант одного из харьковских университетов.

Мужчина был завербован российской спецслужбой через Telegram-каналы.

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По инструкции своего куратора агент изготовил СВУ, усилив их гайками, шурупами и гвоздями и замаскировав под спортивные мячи.

Для конспирации он снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые покинули город и поручили ему присматривать за жильем.

Злоумышленник задержан во время закладки третьего устройства вблизи многоквартирного дома.

Во время обысков изъяты компоненты для новых взрывных устройств и мобильный телефон с доказательствами связи с ФСБ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — подготовка к теракту, совершенная по сговору группой лиц, и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Подозреваемому, находящемуся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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