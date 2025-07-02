Серию терактов в Харькове готовил лаборант вуза: взрывчатку маскировал под мячи
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию террористических актов в Харькове — был задержан агент ФСБ, который изготовил три самодельных взрывных устройства для подрыва государственных учреждений города.
Лаборант готовил теракты в Харькове: детали
По данным следствия, подозреваемым оказался 48-летний лаборант одного из харьковских университетов.
Мужчина был завербован российской спецслужбой через Telegram-каналы.
По инструкции своего куратора агент изготовил СВУ, усилив их гайками, шурупами и гвоздями и замаскировав под спортивные мячи.
Для конспирации он снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые покинули город и поручили ему присматривать за жильем.
Злоумышленник задержан во время закладки третьего устройства вблизи многоквартирного дома.
Во время обысков изъяты компоненты для новых взрывных устройств и мобильный телефон с доказательствами связи с ФСБ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — подготовка к теракту, совершенная по сговору группой лиц, и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение со взрывчатыми веществами.
Подозреваемому, находящемуся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.