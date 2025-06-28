В Харькове задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату в торговом комплексе
В Харькове 33-летний местный житель угрожал взорвать гранату в одном из торговых комплексов города после конфликта с незнакомцем.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
В Харькове задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату
Как отметили правоохранители, мужчина вернулся на место ссоры уже с гранатой Ф-1 и пылом к ней и начал угрожать взрывом.
Полицейские оперативно задержали нарушителя. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили еще одну гранату. Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция этих статей предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, в селе Ставище Шевченковской общины Купянского района Харьковской области двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
У младшего мальчика – открытая черепно-мозговая травма, а у 15-летнего подростка – ожог кисти.
Обоих детей госпитализировали в больницу. На месте взрыва работали экстренные службы.