В Харькове задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату в торговом комплексе

В Харькове 33-летний местный житель угрожал взорвать гранату в одном из торговых комплексов города после конфликта с незнакомцем.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В Харькове задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату

Как отметили правоохранители, мужчина вернулся на место ссоры уже с гранатой Ф-1 и пылом к ​​ней и начал угрожать взрывом.

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Полицейские оперативно задержали нарушителя. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили еще одну гранату. Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этих статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в селе Ставище Шевченковской общины Купянского района Харьковской области двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.

У младшего мальчика – открытая черепно-мозговая травма, а у 15-летнего подростка – ожог кисти.

Обоих детей госпитализировали в больницу. На месте взрыва работали экстренные службы.

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