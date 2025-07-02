Серію терактів у Харкові готував лаборант вишу: вибухівку маскував під м’ячі
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла низці терористичних актів у Харкові – було затримано агента ФСБ, який виготовив три саморобні вибухові пристрої для підриву державних установ міста.
Лаборант готував теракти у Харкові: деталі
За даними слідства, підозрюваним виявився 48-річний лаборант одного з харківських університетів.
Його завербували російські спецслужби через Telegram-канали.
За інструкцією куратора агент виготовив СВП, посиливши їх гайками, шурупами та цвяхами та замаскувавши під спортивні м’ячі.
Для конспірації він споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які залишили місто й доручили йому наглядати за помешканням.
Зловмисника затримано під час закладання третього пристрою поблизу багатоквартирного будинку. Під час обшуків вилучено компоненти для нових вибухівок і мобільний телефон з доказами зв’язку з ФСБ.
Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — готування до теракту, вчинене за змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження з вибуховими речовинами.
Підозрюваному, що перебуває під вартою, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.