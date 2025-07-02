Серію терактів у Харкові готував лаборант вишу: вибухівку маскував під м’ячі

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла низці терористичних актів у Харкові – було затримано агента ФСБ, який виготовив три саморобні вибухові пристрої для підриву державних установ міста.

Лаборант готував теракти у Харкові: деталі

За даними слідства, підозрюваним виявився 48-річний лаборант одного з харківських університетів.

Його завербували російські спецслужби через Telegram-канали.

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За інструкцією куратора агент виготовив СВП, посиливши їх гайками, шурупами та цвяхами та замаскувавши під спортивні м’ячі.

Для конспірації він споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які залишили місто й доручили йому наглядати за помешканням.

Зловмисника затримано під час закладання третього пристрою поблизу багатоквартирного будинку. Під час обшуків вилучено компоненти для нових вибухівок і мобільний телефон з доказами зв’язку з ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — готування до теракту, вчинене за змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Підозрюваному, що перебуває під вартою, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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