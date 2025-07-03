Производство дронов-перехватчиков: Украина и компания Swift Beat подписали соглашение
Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере производства беспилотных систем.
Соглашение заключили в Дании в присутствии президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустем Умеров и CEO компании Эрика Шмидта.
Об этом сообщает президент Украины и Министерство обороны Украины.
Сделка со Swift Beat: детали
Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.
Планируется производство сотен тысяч дронов уже в этом году с последующим увеличением объемов в 2026 году.
— Визит в Данию начинается с важного шага для нашей защиты. Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве для производства дронов, и в частности дронов-перехватчиков — это очевидный приоритет, — заявил Владимир Зеленский.
Кроме дронов-перехватчиков, компания будет производить для ВСУ квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения вражеских целей.
Также планируется разработка новых инновационных решений: перехватчики крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.
Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что поставки будут осуществляться на специальных условиях по себестоимости производства, что значительно уменьшит расходы на вооружение.
Что известно о компании Swift Beat, LLC
Swift Beat, LLC — американская компания со значительным присутствием в Украине, которая специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом.
Компания активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводит тестирование дронов на территории Украины.
Недавно Умеров заявил о старте программы производства оружия в Украине и странах Рамштайн.
По его словам, до завершения войны все оружие, изготовленное в рамках новой программы, будет поставляться исключительно в Силы обороны Украины.
Фото: сайт президента Украины