Производство дронов-перехватчиков: Украина и компания Swift Beat подписали соглашение

Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере производства беспилотных систем.

Соглашение заключили в Дании в присутствии президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустем Умеров и CEO компании Эрика Шмидта.

Об этом сообщает президент Украины и Министерство обороны Украины.

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Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

Планируется производство сотен тысяч дронов уже в этом году с последующим увеличением объемов в 2026 году.

— Визит в Данию начинается с важного шага для нашей защиты. Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве для производства дронов, и в частности дронов-перехватчиков — это очевидный приоритет, — заявил Владимир Зеленский.

Кроме дронов-перехватчиков, компания будет производить для ВСУ квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения вражеских целей.

Также планируется разработка новых инновационных решений: перехватчики крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что поставки будут осуществляться на специальных условиях по себестоимости производства, что значительно уменьшит расходы на вооружение.

Что известно о компании Swift Beat, LLC

Swift Beat, LLC — американская компания со значительным присутствием в Украине, которая специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом.

Компания активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводит тестирование дронов на территории Украины.

Недавно Умеров заявил о старте программы производства оружия в Украине и странах Рамштайн.

По его словам, до завершения войны все оружие, изготовленное в рамках новой программы, будет поставляться исключительно в Силы обороны Украины.

Фото: сайт президента Украины

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