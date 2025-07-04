Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.
БпЛА R-34-T для лазерної підсвітки цілей передають ЗСУ: характеристики нового дрона
Новий український дрон R-34-T офіційно дозволено використовувати у підрозділах Сил оборони України.
Розроблений на замовлення ЗСУ БпЛА R-34-T успішно пройшов усі етапи випробувань.
БпЛА R-34-T: характеристики і переваги
Головна перевага R-34-T — лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.
Зараз дивляться
Така функція суттєво підвищує ефективність ударів, особливо на великих відстанях і в умовах активної роботи ворожого ППО.
Характеристики R-34-T:
- захищені канали зв’язку;
- модульна архітектура;
- висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Застосування R-34-T дасть змогу ефективніше використовувати ресурси та зберегти життя українськиї бійців.
Джерело: Міноборони
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.