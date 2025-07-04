БпЛА R-34-T для лазерної підсвітки цілей передають ЗСУ: характеристики нового дрона

Новий український дрон R-34-T офіційно дозволено використовувати у підрозділах Сил оборони України.

Розроблений на замовлення ЗСУ БпЛА R-34-T успішно пройшов усі етапи випробувань.

БпЛА R-34-T: характеристики і переваги

Головна перевага R-34-T — лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

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Така функція суттєво підвищує ефективність ударів, особливо на великих відстанях і в умовах активної роботи ворожого ППО.

Характеристики R-34-T:

захищені канали зв’язку;

модульна архітектура;

висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Застосування R-34-T дасть змогу ефективніше використовувати ресурси та зберегти життя українськиї бійців.

Джерело : Міноборони

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