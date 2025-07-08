50% не читают новости: опрос выяснил, как украинцы следят за тревогами
Опрос Rakuten Viber показал, что половина украинцев во время воздушных тревог предпочитают не мониторит новости, а быть на связи с близкими, родными и друзьями.
Результаты опроса Viber
В своем опросе Viber спросил украинцев, где они следят за ходом тревоги: почему объявили, что летит и когда отбой.
Выяснилось, что половина респондентов (50%) не читают новости во время воздушных тревог, но постоянно на связи с близкими, 28% — мониторят новостные каналы.
На вопрос “Где вы следите за течением воздушной тревоги (почему объявили, что летит, когда отбой)?” ответы распределились следующим образом:
- слежу только за объявлением и отбоем тревоги через приложение — 50%;
- мониторю официальные новостные каналы СМИ, местных властей и т.д. и из чатов со знакомыми — 4%;
- 4% — это те, кто узнает от близких и из чатов со знакомыми;
- другое — 12%.
Также в опросе спрашивалось, общаются ли украинцы со знакомыми и/или близкими во время тревог, чтобы убедиться, что все хорошо.
В итоге выяснилось, что:
- 46% пользователей на связи в любое время;
- 24% — пишут близким, только если сильные обстрелы;
- 17% — спрашивают уже после тревоги, все ли окей;
- 10% не пишут и не звонят специально;
- 3% – не пишут, но пишут им.
Исследование проводилось как анонимный онлайн-опрос, n>31000. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.