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3 мин.

50% не читают новости: опрос выяснил, как украинцы следят за тревогами

новини під час повітряної тривоги
Фото: Pixabay

Опрос Rakuten Viber показал, что половина украинцев во время воздушных тревог предпочитают не мониторит новости, а быть на связи с близкими, родными и друзьями.

Результаты опроса Viber

В своем опросе Viber спросил украинцев, где они следят за ходом тревоги: почему объявили, что летит и когда отбой.

Выяснилось, что половина респондентов (50%) не читают новости во время воздушных тревог, но постоянно на связи с близкими, 28% — мониторят новостные каналы.

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На вопрос “Где вы следите за течением воздушной тревоги (почему объявили, что летит, когда отбой)?” ответы распределились следующим образом:

  • слежу только за объявлением и отбоем тревоги через приложение — 50%;
  • мониторю официальные новостные каналы СМИ, местных властей и т.д. и из чатов со знакомыми — 4%;
  • 4% — это те, кто узнает от близких и из чатов со знакомыми;
  • другое — 12%.

Также в опросе спрашивалось, общаются ли украинцы со знакомыми и/или близкими во время тревог, чтобы убедиться, что все хорошо.

В итоге выяснилось, что:

  • 46% пользователей на связи в любое время;
  • 24% — пишут близким, только если сильные обстрелы;
  • 17% — спрашивают уже после тревоги, все ли окей;
  • 10% не пишут и не звонят специально;
  • 3% – не пишут, но пишут им.

Исследование проводилось как анонимный онлайн-опрос, n>31000. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

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Источник: Интерфакс-Украина

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