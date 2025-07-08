50% не читають новин: опитування з’ясувало, як українці стежать за тривогами

Опитування Rakuten Viber показало, що половина українців під час повітряних тривог вважають за краще не моніторити новини, а залишатися на зв’язку з близькими, рідними та друзями.

Результати опитування Viber

У своєму опитуванні Viber запитав українців, де вони стежать за перебігом тривоги: чому оголосили, що летить і коли відбій.

З’ясувалося, що половина респондентів (50%) не читають новини під час повітряних тривог, але постійно на зв’язку з близькими, 28% – моніторять новинні канали.

Зараз дивляться

На питання “Де ви стежите за перебігом повітряної тривоги (чому оголосили, що летить, коли відбій)?” відповіді розподілилися наступним чином:

стежу тільки за оголошенням і відбоєм тривоги через додаток – 50%;

стежу за офіційними новинами ЗМІ, місцевої влади тощо та з чатів зі знайомими – 4%;

4% – це ті, хто дізнається від близьких та з чатів зі знайомими;

інше — 12%.

Також в опитуванні запитувалося, чи спілкуються українці зі знайомими та/або близькими під час тривог, щоб переконатися, що все добре.

У підсумку з’ясувалося, що:

46% користувачів на зв’язку в будь-який час;

24% – пишуть близьким, тільки якщо сильні обстріли;

17% – запитують вже після тривоги, чи все окей;

10% не пишуть і не дзвонять спеціально;

3% – не пишуть, але пишуть їм.

Дослідження проводилося як анонімне онлайн-опитування, n>31000. Ключова вікова група – 34-45 років, більше 50% респондентів у віці до 45 років.

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