Україна зможе отримувати дані про пуски балістики РФ навіть без обміну з США – ГУР

Якщо Сполучені Штати припинять обмін розвідувальною інформацією з Україною, українська розвідка все одно зберігатиме можливість отримувати дані про активність пускових установок російських ракет.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

Ракетні пуски Росії: як діятиме ГУР без підтримки США

– Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США дещо ускладнить виявлення активності російських пускових установок. Проте зберігатиметься можливість отримання цієї інформації, – зазначили у відомстві.

Запит стосувався, зокрема, можливості фіксації запусків російських балістичних ракет середньої дальності – таких як Орєшнік, а також оперативно-тактичних комплексів типу Іскандер-М.

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Нагадаємо, у березні 2025 року США тимчасово призупиняли обмін розвідданими з Україною приблизно на тиждень. Водночас, за даними CNN, американська сторона продовжувала передавати дані, необхідні для оборони.

Також, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, призупинення передачі розвідданих та військової допомоги Україні з боку США на початку березня не вплинуло на ситуацію на полі бою.

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