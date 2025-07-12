Украинские правоохранители с 2023 года расследуют загадочную смерть 31-летнего британца Джордана Чедвика, добровольца Интернационального легиона, который воевал на стороне Украины.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Гибель добровольца Чедвика в Украине: появились новые версии

Чедвик, бывший военнослужащий Шотландской гвардии, прибыл в Украину в октябре 2022 года. До этого, как отмечает издание, он жил в сложных условиях, ночевал в лесу и питался в бесплатных столовых.

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Его тело со связанными за спиной руками нашли в водоеме возле Краматорска местные рыбаки. Из-за характера гибели среди собратьев Чедвика возникло несколько версий: от убийства во время ритуала «отбора» в стиле элитного британского подразделения SAS — до конфликта на почве бытовой ссоры или кражи.

По словам одного из побратимов, перед гибелью у Чедвика произошел конфликт с другим бойцом легиона с позывным Бронко. Вероятно, стычка переросла в драку, после которой мужчину связали пластиковыми наручниками и выгнали из группы. После этого он мог зайти в воду самостоятельно или был утоплен.

Украинская следователь Светлана Ляхова сообщила журналистам, что следствие рассматривает гибель Чедвика как несчастный случай. В то же время она подтвердила, что конфликт в группе легиона действительно имел место.

Сразу после обнаружения тела нескольких легионеров были допрошены полицией, однако впоследствии их отпустили. В статье отмечается, что часть из них погибла, другие покинули Украину. Через несколько дней после допроса группа собратьев оказалась в пиццерии в Краматорске, куда попала российская ракета.

Сейчас следствие продолжается, обстоятельства смерти Чедвика остаются не до конца выясненными.

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