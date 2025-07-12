Українські правоохоронці з 2023 року розслідують загадкову смерть 31-річного британця Джордана Чедвіка, добровольця Інтернаціонального легіону, який воював на боці України.

Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Загибель добровольця Чедвіка в Україні: з’явилися нові версії

Чедвік, колишній військовослужбовець Шотландської гвардії, прибув в Україну у жовтні 2022 року. До цього, як зазначає видання, він жив у складних умовах, ночував у лісі та харчувався у безкоштовних їдальнях.

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Його тіло зі зв’язаними за спиною руками знайшли у водоймі біля Краматорська місцеві рибалки. Через характер загибелі серед побратимів Чедвіка виникло кілька версій: від убивства під час ритуалу “відбору” в стилі елітного британського підрозділу SAS — до конфлікту на ґрунті побутової сварки чи крадіжки.

За словами одного з побратимів, перед загибеллю у Чедвіка стався конфлікт із іншим бійцем легіону з позивним Бронко. Ймовірно, сутичка переросла в бійку, після якої чоловіка зв’язали пластиковими кайданками та вигнали з групи. Після цього він міг зайти у воду самостійно або був втоплений.

Українська слідча Світлана Ляхова повідомила журналістам, що слідство розглядає загибель Чедвіка як нещасний випадок. Водночас вона підтвердила, що конфлікт у групі легіону дійсно мав місце.

Одразу після виявлення тіла кількох легіонерів було допитано поліцією, однак згодом їх відпустили. У статті зазначається, що частина з них загинула, інші покинули Україну. Через кілька днів після допиту група побратимів опинилася у піцерії в Краматорську, куди влучила російська ракета.

Наразі слідство триває, обставини смерті Чедвіка залишаються не до кінця з’ясованими.

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