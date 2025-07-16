Депортация воспитанников дома ребенка в Херсоне: ОГПУ передала дело в суд

Офис Генпрокурора передал в суд дело о депортации воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

Дело о депортации воспитанников Херсонского областного дома ребенка: что известно

Среди обвиняемых по делу депортации воспитанников Херсонского областного дома ребенка:

депутат Государственной думы РФ;

назначенный оккупационными властями министр здравоохранения АР Крым и его заместитель;

руководитель департамента здравоохранения оккупированной Херсонской области;

и.о. главного врача Херсонского областного дома ребенка.

Все они находятся под санкциями в Украине за военные преступления против украинских детей.

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Украинские правоохранители установили подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительному перемещению еще 46 детей на временно оккупированную территорию Крыма.

Ранее по этому делу были переданы материалы еще по двум фигуранткам, которые являются приближенными лицами президента России.

Досудебное расследование установило, что в августе 2022 года депутаты российской Госдумы под видом официального визита прибыли в Херсон, где организовали депортацию двух детей — 11-месячной девочки и почти двухлетнего мальчика.

Дети были незаконно вывезены в Москву якобы для медицинского обследования, затем им выдали свидетельства о рождении российского образца.

Девочку усыновила семья лидера партии “Справедливая Россия”. Местонахождение мальчика пока неизвестно.

В соответствии с нормами международного права действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Источник : Офис генпрокурора

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