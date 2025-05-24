Из российского плена освободили военного, дочь которого недавно вернули из ВОТ — Лубинец

В первый день большого обмена пленными между Украиной и Россией по формуле 1000 на 1000 освободили отца девочки, которую недавно вернули с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Из плена освободили отца девочки, которую недавно вернули с ВОТ

— Вчера, 23 мая, удалось освободить украинского защитника, который три года находился в российском плену. Он — отец 15-летней девочки, над возвращением которой с ВОТ Украины Офис омбудсмена работал в рамках инициативы Bring Kids Back UA, — сообщил Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что борьба за возвращение ребенка была сложной и длительной. К ним обратилась мать военнослужащего, которая внезапно оказалась разлученной сразу с двумя близкими людьми — сыном, который находился в плену с 2022 года, и внучкой, которую она воспитывала с самого рождения.

Сейчас смотрят

Еще в начале полномасштабной войны мать девочки вывезла ее в Россию, а затем вернулась с ней на временно оккупированные территории. Ребенок все это время находился “в невыносимых условиях”.

Бабушка не имела никакой связи с внучкой и именно она обратилась за помощью в Офис омбудсмена. Там помогли оформить опеку, а в марте, при поддержке Катара, бабушка смогла воссоединиться с внучкой.

— И вчера — очередной шаг к исцелению этой семьи: отец, освобожденный украинский защитник, услышал голос своей дочери впервые за долгое время. И уже скоро сможет ее наконец обнять, — сообщил Лубинец.



Напомним, 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Это стало возможным благодаря достижению договоренности между Украиной и РФ в Стамбуле.

В пятницу домой вернулись первые 390 украинцев.

Фото: скриншот

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.