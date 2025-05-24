Из российского плена освободили военного, дочь которого недавно вернули из ВОТ — Лубинец
В первый день большого обмена пленными между Украиной и Россией по формуле 1000 на 1000 освободили отца девочки, которую недавно вернули с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Из плена освободили отца девочки, которую недавно вернули с ВОТ
— Вчера, 23 мая, удалось освободить украинского защитника, который три года находился в российском плену. Он — отец 15-летней девочки, над возвращением которой с ВОТ Украины Офис омбудсмена работал в рамках инициативы Bring Kids Back UA, — сообщил Лубинец.
Омбудсмен рассказал, что борьба за возвращение ребенка была сложной и длительной. К ним обратилась мать военнослужащего, которая внезапно оказалась разлученной сразу с двумя близкими людьми — сыном, который находился в плену с 2022 года, и внучкой, которую она воспитывала с самого рождения.
Еще в начале полномасштабной войны мать девочки вывезла ее в Россию, а затем вернулась с ней на временно оккупированные территории. Ребенок все это время находился “в невыносимых условиях”.
Бабушка не имела никакой связи с внучкой и именно она обратилась за помощью в Офис омбудсмена. Там помогли оформить опеку, а в марте, при поддержке Катара, бабушка смогла воссоединиться с внучкой.
— И вчера — очередной шаг к исцелению этой семьи: отец, освобожденный украинский защитник, услышал голос своей дочери впервые за долгое время. И уже скоро сможет ее наконец обнять, — сообщил Лубинец.
Напомним, 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Это стало возможным благодаря достижению договоренности между Украиной и РФ в Стамбуле.
В пятницу домой вернулись первые 390 украинцев.
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