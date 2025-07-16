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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Депортація вихованців будинку дитини у Херсоні: ОГПУ передала справа до суду

Руки матері і дитини
Фото: Depositphotos

Офіс Генпрокурора передав до суду справу щодо депортації вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Справа депортації вихованців Херсонського обласного будинку дитини: що відомо

Серед обвинувачених у справі депортації вихованців Херсонського обласного будинку дитини:

  • депутат Державної думи рф;
  • призначений окупаційною владою міністр охорони здоров’я АР Крим та його заступник;
  • керівник департаменту охорони здоров’я окупованої Херсонської області;
  • в.о. головного лікаря Херсонського обласного будинку дитини.

Усі вони перебувають під санкціями в Україні за воєнні злочини проти українських дітей.

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Українські правоохоронці встановили детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей на тимчасово окуповану територію Криму.

Раніше у цій справі було передано матеріали щодо ще двох фігуранток, які є наближеними особами до президента Росії.

Досудове розслідування встановило, що в серпні 2022 року депутати російської держдуми під виглядом офіційного візиту прибули до Херсона, де організували депортацію двох дітей — 11-місячної дівчинки та майже дворічного хлопчика.

Діти були незаконно вивезені до Москви начебто для медичного обстеження, потім дітям видали свідоцтва про народження російського зразка.

Дівчинку вдочерила сімя лідера партії Справедливая Россия. Місце перебування хлопчика наразі невідоме.

Згідно з нормами міжнародного права дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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