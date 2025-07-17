Один против пяти: штурм на Купянском направлении самостоятельно отбил боец ГУР
Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР Минобороны Украины Братство в одиночку сдержал штурм сил противника, которые превосходили его по численности в пять раз.
Как представитель ГУР отразил штурм на Купянском направлении
Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, в ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ. После этого позицию обстреляли из минометов и FPV-дронов.
Боец получил многочисленные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что привело к периодической потере сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным, говорится в сообщении.
Командование приняло единственное возможное решение — эвакуировать бойца. Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.
В ГУР отметили, что благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее.