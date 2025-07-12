ГУР перехватило приказ командира из 155 бригады РФ о казни украинских пленных

Главное управление разведки обнародовало приказ командира РФ о казни украинских военнопленных.

Соответствующее видео ГУР Минобороны Украины обнародовало в Telegram.

ГУР перехватило приказ о казни

10 июля 2025 года ГУР зафиксировало очередное военное преступление, совершенное Россией — перехват приказа одного из полевых командиров 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в отношении украинских военнопленных.

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В аудиозаписи командир 2 десантно-штурмовой роты с нецензурной бранью приказывает пытать украинских военнопленных.

— Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть нах… — кричит российский командир.

В ГУР отметили, что сейчас эта российская бригада ведет боевые действия на территории Сумщины.

Что известно о 155 бригаде

155 бригада государства-агрессора России известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Во время геноцидной войны против Украины указанная бригада неоднократно понесла значительные потери, что потребовало доукомплектации новобранцами из числа российских мобилизованных.

Силы безопасности и обороны Украины несколько раз наносили высокоточные удары по пунктам управления 155 бригады. В частности, 2 июля 2025 года в результате атаки на штаб в Курщине был уничтожен комбриг полковник Сергей Ильин.

За бесчеловечные пытки и варварские убийства пленных украинских военных и гражданских 155 бригада российской оккупационной армии оказалась среди любимых подразделений Владимира Путина.

Ее флагом гордо размахивали во время так называемой итоговой пресс-конференции российского диктатора в декабре 2024 года.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на начало июля известно о казни россиянами уже 268 украинских военнопленных.

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