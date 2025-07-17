Один проти п’яти: штурм на Куп’янському напрямку самотужки відбив боєць ГУР
Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР Міноборони України Братство самотужки стримав штурм сил противника, які переважали його за чисельністю в п’ять разів.
Як представник ГУР відбив штурм на Куп’янському напрямку
Як розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони, у відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Після цього позицію вкрили щільним вогнем із мінометів та FPV-дронів.
Боєць дістав численні осколкові поранення і отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим, ідеться в повідомленні.
Командування ухвалило єдине можливе рішення — евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню і доставити до стабілізаційного пункту.
У ГУР зазначили, що завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецназівців позицію вдалося не тільки утримати, але і відкинути противника від неї.