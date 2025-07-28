КДБ Білорусі хотіло отримати дані про оборону північного кордону України – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами на північному кордоні України.

Затримано агента КДБ Білорусі: що відомо

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легких заробітків у Telegram-каналах.

– За кошти, отримані від білоруських спецслужб, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних – стеження за локаціями блокпостів і укріпрайонів Сил оборони на північному кордоні України, – йдеться в повідомленні.

Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими шляхами або знаходяться на транзитних станціях Укрзалізниці.

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Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони і відзначав їх геолокації на гугл-мапах.

Під час обшуку в будинку затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбовцем. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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