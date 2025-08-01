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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Призывали к захвату Украины: СБУ разоблачила интернет-агитаторов РФ

закликали до захвату України
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила четырех прокремлевских интернет-агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против нашего государства и распространяли фейки о Силах обороны.

Что известно о прокремлевских интернет-агитаторах

Так, в Чернигове задержан 53-летний рецидивист, который ранее уже отбывал реальный срок наказания за призывы к изменению границ государственной границы Украины.

После выхода из тюрьмы в 2024 году он продолжил распространять антиукраинскую пропаганду. Для этого создал группу в Одноклассниках, где, среди прочего, героизировал оккупантов.

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В Полтаве задержана частная психолог, которая во время онлайн-консультаций с пациентами оправдывала военные преступления РФ и пыталась дискредитировать Силы обороны.

В Харькове 23-летняя местная жительница на Telegram-каналах и в Instagram поддерживала временную оккупацию Крыма и распространяла фейки о защитниках Азовстали.

На Закарпатье задержан вражеский агитатор из Мукачевского района, который на своей странице в Facebook призывал РФ захватить западный регион Украины.

Лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигурантов в интересах страны-агрессора.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ

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агенти КремляВойна в УкраинеРосійська агресія
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