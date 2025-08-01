Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Закликали до захоплення України: СБУ викрила інтернет-агітаторів РФ

закликали до захвату України
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави і поширювали фейки про Сили оборони.

Що відомо про прокремлівських інтернет-агітаторів

Так, у Чернігові затримано 53-річного рецидивіста, який раніше вже відбував реальний термін покарання за заклики до зміни державних кордонів України.

Після виходу з в’язниці в 2024 році він продовжив поширювати антиукраїнську пропаганду. Для цього створив групу в Одноклассниках, де, серед іншого, героїзував окупантів.

Зараз дивляться

У Полтаві затримано приватного психолога, яка під час онлайн-консультацій з пацієнтами виправдовувала воєнні злочини РФ і намагалася дискредитувати Сили оборони.

У Харкові 23-річна місцева мешканка в Telegram-каналах і Instagram підтримувала тимчасову окупацію Криму і поширювала фейки про захисників Азовсталі.

На Закарпатті затримано ворожого агітатора з Мукачівського району, який на своїй сторінці в Facebook закликав РФ захопити західний регіон України.

Лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Наразі їм повідомлено про підозру в скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також
СБУ та Нацполіція викрили нові схеми ухилення від мобілізації: затримано пʼятьох організаторів
затримання

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

агенти КремляВійна в УкраїніРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь