Закликали до захоплення України: СБУ викрила інтернет-агітаторів РФ

Служба безпеки викрила чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави і поширювали фейки про Сили оборони.

Що відомо про прокремлівських інтернет-агітаторів

Так, у Чернігові затримано 53-річного рецидивіста, який раніше вже відбував реальний термін покарання за заклики до зміни державних кордонів України.

Після виходу з в’язниці в 2024 році він продовжив поширювати антиукраїнську пропаганду. Для цього створив групу в Одноклассниках, де, серед іншого, героїзував окупантів.

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У Полтаві затримано приватного психолога, яка під час онлайн-консультацій з пацієнтами виправдовувала воєнні злочини РФ і намагалася дискредитувати Сили оборони.

У Харкові 23-річна місцева мешканка в Telegram-каналах і Instagram підтримувала тимчасову окупацію Криму і поширювала фейки про захисників Азовсталі.

На Закарпатті затримано ворожого агітатора з Мукачівського району, який на своїй сторінці в Facebook закликав РФ захопити західний регіон України.

Лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Наразі їм повідомлено про підозру в скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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