По результатам комплексных мероприятий в Киевской области разоблачен начальник финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, который присваивал деньги на закупку боевых дронов.

Воровал средства на закупку дронов: что известно

Как рассказали в Службе безопасности, речь идет о беспилотных авиационных комплексах, которые соединение использует для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня по штурмовым группам оккупантов на Краматорском направлении.

— Чтобы реализовать сделку, начфин бригады заключил несколько договоров по завышенным ценам с предприятием своего приятеля, — говорится в сообщении.

Только по одному из задокументированных эпизодов фигуранты присвоили на закупках беспилотных систем почти 2 млн грн.

Сейчас смотрят

В СБУ уточнили, что за эти деньги можно было приобрести еще несколько оптовых партий разведывательных БпЛА, которые в режиме 24/7 нужны нашим воинам для уничтожения оккупантов на передовой.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, подтверждающая махинацию.

На основании собранных доказательств начальнику финотдела бригады и его сообщнику-предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.