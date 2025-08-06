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До 4 тыс. грн: Кабмин увеличивает размер выплат для травмированных на рабочем месте

лікарня, пацієнтка у ліжку
Фото: Pexels

Правительство повысило ежемесячные выплаты для украинцев, которые получили травмы в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выплаты для пострадавших на производстве: что известно

6 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял решение о повышении ежемесячных компенсаций для граждан, которые получили повреждения здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

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— Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе. Мы усиливаем поддержку тех, кто нуждается в постороннем уходе, лекарствах, медицинских изделиях, — подчеркнула глава Правительства.

Согласно новому порядку, размер ежемесячной выплаты будет зависеть от характера потребностей:

  • 4 тыс. грн — если человеку необходим специальный медицинский уход, лекарства и медицинские изделия;
  • 2 тыс. грн — на постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;
    1 333 грн — при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;
  • 800 грн — если речь идет о санитарно-гигиенических средствах и лекарствах или медицинских изделиях.

Забота о каждом гражданине, который потерял здоровье из-за профессиональной деятельности, остается приоритетом социальной политики государства.

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Источник: Правительственный портал

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