До 4 тыс. грн: Кабмин увеличивает размер выплат для травмированных на рабочем месте
Правительство повысило ежемесячные выплаты для украинцев, которые получили травмы в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Выплаты для пострадавших на производстве: что известно
6 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял решение о повышении ежемесячных компенсаций для граждан, которые получили повреждения здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
— Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе. Мы усиливаем поддержку тех, кто нуждается в постороннем уходе, лекарствах, медицинских изделиях, — подчеркнула глава Правительства.
Согласно новому порядку, размер ежемесячной выплаты будет зависеть от характера потребностей:
- 4 тыс. грн — если человеку необходим специальный медицинский уход, лекарства и медицинские изделия;
- 2 тыс. грн — на постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;
1 333 грн — при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;
- 800 грн — если речь идет о санитарно-гигиенических средствах и лекарствах или медицинских изделиях.
Забота о каждом гражданине, который потерял здоровье из-за профессиональной деятельности, остается приоритетом социальной политики государства.