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До 4 тис. грн: Кабмін збільшує розмір виплат для травмованих на робочому місці

лікарня, пацієнтка у ліжку
Фото: Pexels

Уряд підвищив щомісячні виплати для українців, які отримали травми внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Виплати для постраждалих на виробництві: що відомо

6 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення щомісячних компенсацій для громадян, які зазнали ушкоджень здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

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— Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі. Ми посилюємо підтримку тих, хто потребує стороннього догляду, ліків, медичних виробів, — наголосила очільниця уряду.

Згідно з новим порядком, розмір щомісячної виплати залежитиме від характеру потреб:

  • 4 тис. грн — якщо людині необхідний спеціальний медичний догляд, ліки та медичні вироби;
  • 2 тис. грн — на  постійний сторонній догляд і медичне забезпечення;
  • 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
  • 800 грн — якщо йдеться про санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Турбота про кожного громадянина, який втратив здоров’я через професійну діяльність, залишається пріоритетом соціальної політики держави.

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Джерело: Урядовий портал

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