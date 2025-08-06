До 4 тис. грн: Кабмін збільшує розмір виплат для травмованих на робочому місці
Уряд підвищив щомісячні виплати для українців, які отримали травми внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Виплати для постраждалих на виробництві: що відомо
6 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення щомісячних компенсацій для громадян, які зазнали ушкоджень здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
— Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі. Ми посилюємо підтримку тих, хто потребує стороннього догляду, ліків, медичних виробів, — наголосила очільниця уряду.
Згідно з новим порядком, розмір щомісячної виплати залежитиме від характеру потреб:
- 4 тис. грн — якщо людині необхідний спеціальний медичний догляд, ліки та медичні вироби;
- 2 тис. грн — на постійний сторонній догляд і медичне забезпечення;
- 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
- 800 грн — якщо йдеться про санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
Турбота про кожного громадянина, який втратив здоров’я через професійну діяльність, залишається пріоритетом соціальної політики держави.