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2 мин.

Пострадавшие от войны смогут бесплатно восстановить документы водителя — Кабмин

посвідчення водія
Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение о бесплатном восстановлении водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Министр внутренних дел Игорь Клименко объяснил, что делать и куда необходимо обращаться.

Бесплатное восстановление водительских документов: как это работает и куда обращаться

На заседании Кабинета министров 6 августа 2025 года правительство приняло решение, согласно которому пострадавшие от вооруженной агрессии РФ освобождаются от уплаты за изготовление водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт. Платить за пластиковые бланки также не нужно.

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Алгоритм действий должен быть таким:

  1. Лицо, пострадавшее в результате обстрела или других действий врага, получает у следователя документ, подтверждающий статус потерпевшего.
  2. С этим документом он обращается в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный (в частности, работающий на месте ликвидации последствий обстрела).
  3. Администратор сервисного центра оперативно обрабатывает обращение и без всякой оплаты выдает новые документы.

— Спасибо правительству за поддержку этой важной инициативы. Следующий шаг — безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи — отметил министр.

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Источник: Правительственный портал

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