Марина Мелехова, редактор стрічки
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Постраждалі від війни зможуть безкоштовно відновити документи водія — Кабмін
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що робити і куди необхідно звертатися.
Безкоштовне відновлення водійських документів: як це працює і куди звертатися
На засіданні Кабінету міністрів 6 серпня 2025 року уряд ухвалив рішення, згідно з яким постраждалі від збройної агресії РФ звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно.
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Алгоритм дій має бути таким:
Джерело: Урядовий портал
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