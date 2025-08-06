Постраждалі від війни зможуть безкоштовно відновити документи водія — Кабмін

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що робити і куди необхідно звертатися.

Безкоштовне відновлення водійських документів: як це працює і куди звертатися

На засіданні Кабінету міністрів 6 серпня 2025 року уряд ухвалив рішення, згідно з яким постраждалі від збройної агресії РФ звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно.

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Алгоритм дій має бути таким:

Особа, яка постраждала внаслідок обстрілу або інших дій ворога, отримує у слідчого документ, що підтверджує статус потерпілої. З цим документом вона звертається до будь-якого сервісного центру МВС — стаціонарного чи мобільного (зокрема того, що працює на місці ліквідації наслідків обстрілу). Адміністратор сервісного центру оперативно обробляє звернення та без жодної оплати видає нові документи. — Дякую уряду за підтримку цієї важливої ініціативи. Наступний крок – невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цього завдання — наголосив міністр. Читайте також Кабмін спрощує процедуру відновлення пошкодженого житла після обстрілів

Джерело : Урядовий портал

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