Кабмин упрощает процедуру восстановления поврежденного жилья после обстрелов

После обстрела Киева правительство решило ввести новый механизм, который позволит общинам оперативнее восстанавливать поврежденное жилье, в частности многоквартирные дома и общежития.

Подробности дополнительного механизма рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Восстановление жилья после обстрелов: что изменится

— Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы, — отметила Свириденко.

По словам премьер-министра, все действия будут фиксироваться в электронной системе, а ответственность за сроки и качество — на местах.

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Финансирование восстановления будет осуществляться за счет средств местных бюджетов или международной помощи.

Это решение ускорит выплаты по программе єВідновлення, что поможет жителям оперативнее получить необходимую поддержку для ремонта и восстановления жилья, сообщила Свириденко.

Как отметила премьер-министр, в отдельном пункте решения правительства предусмотрена возможность предоставления адресных выплат семьям, пострадавшим из-за повреждения жилья.

Она объяснила, что эти средства могут покрывать расходы на временное проживание до завершения ремонта или получения нового жилья.

Финансирование таких выплат будет осуществляться из местных бюджетов по решению соответствующей общины, что позволит оперативно поддержать пострадавшие семьи, подчеркнула Свириденко.

Атака на Киев в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Огонь велся по нескольким районам столицы, а больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В Святошинском районе ракета попала в девятиэтажный жилой дом, а в Соломенском — разрушено четырехэтажное здание.

Утром 1 августа спасатели завершили работы по разбору завалов в Святошинском районе, где под обломками девятиэтажки погибли 28 человек.

Всего в результате удара в Киеве погиб 31 человек, в частности пятеро детей. В результате обстрела столицы пострадали 159 людей, среди них — 16 детей.

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