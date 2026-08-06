Камеры автоматической фиксации скорости давно стали обычным явлением на дорогах. Однако многие водители до сих пор уверены, что фоторадар фиксирует автомобиль за несколько сотен метров или фотографирует машину сразу после того, как она попала в поле зрения. На самом деле, это не так.

Расстояние, на котором устройство измеряет скорость, значительно меньше и зависит от расположения автомобиля на дороге.

Рассказываем, с какого расстояния камера фиксирует скорость автомобиля, когда происходит измерение и какую информацию содержит фотография после фиксации нарушения.

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С какого расстояния камера фиксирует скорость автомобиля

Перед каждым стационарным фоторадаром водителей предупреждает специальный дорожный знак, сообщающий об автоматическом контроле скорости. Его устанавливают заранее, чтобы водитель мог снизить скорость еще до приближения к камере.

Расстояние до этого знака зависит от типа дороги. На улицах с разрешенной скоростью до 60 км/ч предупреждение размещают примерно в 100-200 метрах от камеры. На дорогах с более высоким скоростным режимом — в 200-500 метрах, а на автомагистралях и скоростных трассах — даже в 500-700 метрах.

Однако это не значит, что именно с такой дистанции фоторадар уже измеряет скорость. На самом деле, с какого расстояния камера фиксирует скорость, зависит от ее конструкции и полосы, по которой движется автомобиль.

Когда камера фиксирует скорость

Стационарный фоторадар устанавливают под определенным углом к ​​проезжей части, примерно 20-22 градуса. Поэтому дистанция измерения отличается в зависимости от того, какой полосой движется транспортное средство.

Если автомобиль едет по ближайшей к камере полосе, измерение обычно происходит на расстоянии около 6-12 метров от устройства.

Для второй полосы это расстояние увеличивается примерно до 15-25 метров, а для третьей — до 20-35 метров.

Хотя технически некоторые фоторадары могут работать на дистанции до 60 метров, в реальных условиях с какого расстояния фоторадар измеряет скорость чаще всего около 30 метров.

Именно в этот момент система определяет скорость автомобиля и, если она превышает установленную норму, автоматически производит фотографию.

Что попадает на фото после фиксации нарушения

После того, как камера зафиксировала превышение скорости, информация автоматически передается в систему обработки.

На фотографии находится не только изображение автомобиля. Также фиксируются:

государственный номер транспортного средства;

дата и точное время нарушения;

место, где производился контроль;

скорость, зафиксированная камерой;

разрешенная скорость на этом участке дороги;

индивидуальный номер фотографии в системе.

Именно эти данные используются для подтверждения факта нарушения.

Когда можно получить штраф за превышение скорости

В Патрульной полиции отмечают, что в Украине максимально разрешенная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/ч. Однако на отдельных участках, где дорожные условия это позволяют, по решению владельца дороги и согласованию с Национальной полицией этот лимит может быть увеличен.

За пределами населенных пунктов водителям разрешено двигаться со скоростью до 90 км/ч, по дорогам с разделительной полосой — до 110 км/ч, а на автомагистралях — до 130 км/ч.

Если превышение скорости фиксирует камера автоматической фото- и видеофиксации, при вынесении постановления учитывается допустимая техническая погрешность измерительного комплекса, не превышающая 3 км/ч.

К примеру, в Киеве, где действует ограничение 50 км/ч, к порогу ответственности добавляются еще 20 км/ч, предусмотренные законодательством, а также максимальная погрешность прибора 2 км/ч.

Поэтому штраф за превышение скорости автоматическая камера зафиксирует только тогда, когда автомобиль будет двигаться со скоростью 73 км/ч или больше. Именно такой показатель считается основанием для вынесения постановления об административном правонарушении.

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