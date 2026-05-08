Вопрос безопасности дорожного движения остается одним из ключевых в Украине, ведь он напрямую влияет как на количество ДТП, так и на жизнь участников дорожного движения. Превышение скорости входит в число самых распространенных нарушений, которые фиксируются камерами автоматической фиксации и приборами контроля скорости.

Каков штраф за превышение скорости в 2026 году и как заплатить меньше, читайте в нашем материале.

От чего зависит размер штрафа

Размер административного взыскания определяется нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях и зависит от степени общественной опасности нарушения.

Основные факторы:

тяжесть последствий или потенциальная опасность;

повторность нарушения в течение года;

способ фиксации (автоматические камеры или полицейские приборы).

В случае повторных нарушений санкции могут ужесточаться, в том числе с дополнительными ограничениями для водителя.

Как отметили в Службе проверки административных правонарушений МВД, фиксация нарушений правил дорожного движения не всегда требует непосредственного присутствия патрульного полицейского. В настоящее время все шире применяются автоматизированные системы контроля, которые позволяют выявлять нарушения дистанционно.

В частности, установленные сертифицированные и поверенные технические средства — стационарные и мобильные комплексы — способны в автоматическом режиме фиксировать события, содержащие признаки административных правонарушений. Такие системы осуществляют фото- или видеосъемку и передают данные для дальнейшего оформления штрафов без участия инспектора на месте.

Таким образом, постановления об административном взыскании могут выноситься на основании данных камер контроля скорости и других средств автоматической фиксации, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Установка стационарных комплексов контроля на дорогах государственного значения осуществляется балансодержателями соответствующих автодорог, тогда как на местных дорогах, в городах и населенных пунктах — органами местного самоуправления. Размещение таких средств происходит прежде всего в местах повышенной аварийности или на участках с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий.

В результате система автоматической фиксации позволяет повысить уровень контроля за соблюдением правил дорожного движения и уменьшить влияние человеческого фактора при выявлении нарушений. Соответственно, водитель может получить штраф за превышение скорости по камере.

Действующие штрафы за превышение скорости

Ответственность за превышение скорости регулируется статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время штраф за превышение скорости на 10 км/ч не налагается.

Штрафы за превышение скорости в Украине:

критическим считается порог в 20 км/ч. Соответственно, штраф за превышение скорости на 20 км/ч и до 50 км/ч составляет 340 грн;

штраф за превышение скорости на 50 км/ч и более составляет 1 700 грн;

в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено отдельной статьи и отдельного штрафа за превышение скорости на 100 км/ч. Размер штрафа такой же, как и при превышении на 50 км/ч, то есть 1 700 грн. Однако, если нарушение привело к возникновению аварийной ситуации, возможны дополнительные санкции, в том числе лишение права управления транспортным средством.

Также предусмотрена возможность уплатить 50% штрафа в течение льготного периода, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на водителя.

Увеличат ли размеры штрафов за превышение скорости в 2026 году

В настоящее время в Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект №13314, направленный на ужесточение ответственности за нарушение скоростного режима.

Об этом сообщил соавтор законопроекта, народный депутат Украины, член фракции политической партии «Слуга народа» Владимир Крейденко.

Документ предусматривает следующие изменения:

уменьшение допустимого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч;

новую градацию штрафов, в частности за превышение более чем на 10 км/ч — 340 грн. А вот за превышение более 80 км/ч — 3 400 грн;

введение дополнительной ответственности за создание аварийных ситуаций, включая лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

По словам Владимира Крейденко, значительная часть аварий на дорогах связана именно с превышением скорости.

Он отметил, что, согласно статистике Патрульной полиции, 41% травм и смертей в ДТП происходит из-за превышения скорости, а ежедневно на дорогах фиксируются десятки пострадавших.

По его мнению, действующая система штрафов уже не соответствует реальному уровню опасности, поэтому требует обновления.

Кроме того, парламентарии предлагают ввести систему штрафных баллов, которая уже действует в странах Европейского Союза.

Ее суть заключается в том, что за каждое нарушение ПДД водитель получает баллы. В случае накопления критического количества таких баллов может применяться временное лишение водительского удостоверения.

