Камери автоматичної фіксації швидкості давно стали звичним явищем на дорогах. Проте багато водіїв досі впевнені, що фоторадар фіксує автомобіль за кілька сотень метрів або ж фотографує машину одразу після того, як вона потрапила в поле зору. Насправді це не так.

Відстань, на якій пристрій вимірює швидкість, значно менша і залежить від розташування автомобіля на дорозі.

Розповідаємо, з якої відстані камера фіксує швидкість автомобіля, коли саме відбувається вимірювання та яку інформацію містить фотографія після фіксації порушення.

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З якої відстані камера фіксує швидкість автомобіля

Перед кожним стаціонарним фоторадаром водіїв попереджає спеціальний дорожній знак, який повідомляє про автоматичний контроль швидкості. Його встановлюють заздалегідь, щоб водій мав можливість знизити швидкість ще до наближення до камери.

Відстань до такого знака залежить від типу дороги. На вулицях із дозволеною швидкістю до 60 км/год попередження розміщують приблизно за 100-200 метрів до камери. На дорогах із вищим швидкісним режимом — за 200-500 метрів, а на автомагістралях і швидкісних трасах — навіть за 500-700 метрів.

Проте це не означає, що саме з такої дистанції фоторадар уже вимірює швидкість. Насправді, з якої відстані камера фіксує швидкість, залежить від її конструкції та смуги, якою рухається автомобіль.

Коли камера фіксує швидкість

Стаціонарний фоторадар встановлюють під певним кутом до проїжджої частини, приблизно 20-22 градуси. Через це дистанція вимірювання відрізняється залежно від того, якою смугою рухається транспортний засіб.

Якщо автомобіль їде найближчою до камери смугою, вимірювання зазвичай відбувається на відстані близько 6-12 метрів від пристрою.

Для другої смуги ця відстань збільшується приблизно до 15-25 метрів, а для третьої — до 20-35 метрів.

Хоча технічно деякі фоторадари можуть працювати на дистанції до 60 метрів, у реальних умовах, з якої відстані фоторадар вимірює швидкість, найчастіше становить близько 30 метрів.

Саме в цей момент система визначає швидкість автомобіля та, якщо вона перевищує встановлену норму, автоматично робить фотографію.

Що потрапляє на фото після фіксації порушення

Після того, як камера зафіксувала перевищення швидкості, інформація автоматично передається до системи обробки.

На фотографії міститься не лише зображення автомобіля. Також фіксуються:

державний номер транспортного засобу;

дата й точний час порушення;

місце, де проводився контроль;

швидкість, яку зафіксувала камера;

дозволена швидкість на цій ділянці дороги;

індивідуальний номер фотографії в системі.

Саме ці дані використовуються для підтвердження факту порушення.

Коли можна отримати штраф за перевищення швидкості

У Патрульній поліції зазначають, що в Україні максимально дозволена швидкість у населених пунктах становить 50 км/год. Проте на окремих ділянках, де дорожні умови це дозволяють, за рішенням власника дороги та за погодженням із Національною поліцією цей ліміт може бути збільшений.

За межами населених пунктів водіям дозволено рухатися зі швидкістю до 90 км/год, на дорогах із розділювальною смугою — до 110 км/год, а на автомагістралях — до 130 км/год.

Якщо перевищення швидкості фіксує камера автоматичної фото- та відеофіксації, під час винесення постанови враховується допустима технічна похибка вимірювального комплексу, яка не перевищує 3 км/год.

Наприклад, у Києві, де діє обмеження 50 км/год, до порогу відповідальності додаються ще 20 км/год, передбачені законодавством, а також максимальна похибка приладу 2 км/год.

Тому штраф за перевищення швидкості автоматична камера зафіксує лише тоді, коли автомобіль рухатиметься зі швидкістю 73 км/год або більше. Саме такий показник вважається підставою для винесення постанови про адміністративне правопорушення.

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