Работает ли KFC во время тревоги и закрываются ли рестораны
После начала полномасштабного вторжения KFC, как и многие международные бренды, временно приостановила работу своих ресторанов. В первый месяц заведения сети использовали в качестве волонтерских штабов.
В некоторые дни там раздавали больше обедов, чем обычно продавали в течение рабочего дня. За это время команда получила опыт быстрой перестройки привычных процессов от закупки продуктов и логистики до организации работы персонала.
Уже в начале апреля 2022 KFC стала одной из первых международных сетей, которая возобновила работу в Украине. Решение вернуть рестораны в работу инициировали украинские партнеры компании.
Работает ли KFC во время тревоги в Украине, читайте в нашем материале.
Закрывается ли KFC во время тревоги
Рестораны закрываются во время воздушной тревоги по соображениям безопасности.
Однако этот порядок может измениться. Правительство разделило воздушные тревоги на желтом и красном уровне и разрешило бизнесу работать во время желтого, предусматривающего угрозу дронов. Для этого учреждения должны разработать протоколы безопасности и обеспечить защиту работников и посетителей.
Например, некоторые торговые центры уже работают по следующему принципу: при атаке дронов не закрываются, но в случае ракетной или баллистической угрозы прекращают работу.
Прямого законодательного запрета на работу магазинов или ресторанов во время воздушной тревоги нет. Ответственность за жизнь и безопасность посетителей при чрезвычайной ситуации несет администрация заведения. ГСЧС и местные власти определяют рекомендации и требования безопасности, а окончательное решение о работе во время тревоги принимает сам бизнес.
Отдельный вопрос – заведения в торговых центрах. Если ТРЦ закрывается во время тревоги, ресторан внутри него прекращает принимать гостей. KFC позволяет забрать заказы на вынос.
К примеру, в Киеве есть рестораны, где во время тревоги зал закрывают, но заказ можно получить на вынос. То есть поесть внутри нельзя, однако купленную еду выдают у входа.
Поэтому перед поездкой в KFC следует проверить информацию именно о нужном ресторане. График и условия работы конкретных заведений публикует сеть в своем локаторе.
Что изменяют новые правила воздушных тревог
Для KFC это означает, что рестораны получают больше возможностей работать при дроновых атаках. Но автоматического правила для всей сети нет: конкретный ресторан должен учитывать решение местных властей, требования безопасности и правила торгового центра, если он находится в ТРЦ.
Ответ на вопрос, работает ли KFC во время воздушной тревоги в Украине зависит от конкретного адреса.