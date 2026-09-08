После начала полномасштабного вторжения KFC, как и многие международные бренды, временно приостановила работу своих ресторанов. В первый месяц заведения сети использовали в качестве волонтерских штабов.

В некоторые дни там раздавали больше обедов, чем обычно продавали в течение рабочего дня. За это время команда получила опыт быстрой перестройки привычных процессов от закупки продуктов и логистики до организации работы персонала.

Уже в начале апреля 2022 KFC стала одной из первых международных сетей, которая возобновила работу в Украине. Решение вернуть рестораны в работу инициировали украинские партнеры компании.

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Работает ли KFC во время тревоги в Украине, читайте в нашем материале.

Закрывается ли KFC во время тревоги

Рестораны закрываются во время воздушной тревоги по соображениям безопасности.

Однако этот порядок может измениться. Правительство разделило воздушные тревоги на желтом и красном уровне и разрешило бизнесу работать во время желтого, предусматривающего угрозу дронов. Для этого учреждения должны разработать протоколы безопасности и обеспечить защиту работников и посетителей.

Например, некоторые торговые центры уже работают по следующему принципу: при атаке дронов не закрываются, но в случае ракетной или баллистической угрозы прекращают работу.

Прямого законодательного запрета на работу магазинов или ресторанов во время воздушной тревоги нет. Ответственность за жизнь и безопасность посетителей при чрезвычайной ситуации несет администрация заведения. ГСЧС и местные власти определяют рекомендации и требования безопасности, а окончательное решение о работе во время тревоги принимает сам бизнес.

Отдельный вопрос – заведения в торговых центрах. Если ТРЦ закрывается во время тревоги, ресторан внутри него прекращает принимать гостей. KFC позволяет забрать заказы на вынос.

К примеру, в Киеве есть рестораны, где во время тревоги зал закрывают, но заказ можно получить на вынос. То есть поесть внутри нельзя, однако купленную еду выдают у входа.

Поэтому перед поездкой в ​​KFC следует проверить информацию именно о нужном ресторане. График и условия работы конкретных заведений публикует сеть в своем локаторе.

Что изменяют новые правила воздушных тревог

Для KFC это означает, что рестораны получают больше возможностей работать при дроновых атаках. Но автоматического правила для всей сети нет: конкретный ресторан должен учитывать решение местных властей, требования безопасности и правила торгового центра, если он находится в ТРЦ.

Ответ на вопрос, работает ли KFC во время воздушной тревоги в Украине зависит от конкретного адреса.

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