В Киеве вуз устроил посвящение в студенты на стадионе во время тревоги: реакция полиции
- В Киеве после объявления воздушной тревоги студентов не перевели в укрытие.
- При этом мероприятие под открытым небом продолжилось.
- Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
В Киеве во время воздушной тревоги студентов Киевского университета интеллектуальной собственности и права собрали под открытым небом.
В столице студентов собрали во время тревоги
Полиция Киева устанавливает обстоятельства проведения мероприятия со студентами во время воздушной тревоги, возбуждено уголовное производство.
Отмечается, что сегодня около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных университетов в Дарницком районе во время воздушной тревоги проводят мероприятие со студентами.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители предварительно выяснили, что на открытой территории учебного заведения проводилось мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. В то же время после объявления сигнала Воздушная тревога мероприятие не было завершено, а студентов не направили в укрытие.
По данному факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.
В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Полиция не называет учреждение, но в сети сообщили, что речь идет об Университете интеллектуальной собственности и права на Харьковском шоссе.