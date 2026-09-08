В Киеве во время воздушной тревоги студентов Киевского университета интеллектуальной собственности и права собрали под открытым небом.

В столице студентов собрали во время тревоги

Полиция Киева устанавливает обстоятельства проведения мероприятия со студентами во время воздушной тревоги, возбуждено уголовное производство.

Отмечается, что сегодня около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных университетов в Дарницком районе во время воздушной тревоги проводят мероприятие со студентами.

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На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители предварительно выяснили, что на открытой территории учебного заведения проводилось мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. В то же время после объявления сигнала Воздушная тревога мероприятие не было завершено, а студентов не направили в укрытие.

По данному факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Полиция не называет учреждение, но в сети сообщили, что речь идет об Университете интеллектуальной собственности и права на Харьковском шоссе.

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