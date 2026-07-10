В Украине меняются правила выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Что известно о новых правилах выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортом, читайте в материале на Фактах ICTV.

Новые правила выдачи водительского удостоверения: как изменятся сроки

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, главной целью новшеств является постепенное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.

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Одним из главных изменений станет новый срок действия водительского удостоверения, который будет зависеть от категории транспортного средства.

Каким будет срок действия водительского удостоверения

Согласно новым правилам, водительские права для владельцев мотоциклов и легковых автомобилей будут выдавать на 15 лет. Это относится к категориям А1, А, В, В1 и ВЕ.

Водители, управляющие грузовым и пассажирским транспортом, будут получать удостоверение сроком на пять лет. Такие требования распространяются на категории С, С1, D, Т и соответствующие их подкатегории.

По словам Игоря Клименко, разный срок действия документов соответствует европейской практике и учитывает уровень ответственности водителей разных категорий транспорта.

Что изменится в правилах допуска граждан к управлению транспортом

Восстановление обязательных медицинских осмотров станет одним из главных условий обмена документа.

Это означает, что водители легковых автомобилей будут проходить медицинское освидетельствование при замене удостоверения раз в 15 лет. Водители автобусов, грузовиков и другого коммерческого транспорта должны приходить к медикам каждые пять лет.

В МВД объясняют, что регулярная проверка состояния здоровья должна повысить безопасность дорожного движения и отвечает подходам, уже действующим в странах Европейского Союза.

Нужно ли сдавать экзамены повторно

Новые правила выдачи водительских прав не предусматривают повторной сдачи теоретического или практического экзамена во время планового обмена удостоверения.

Повторно проходить экзамены не придется, если иное не будет предусмотрено законодательством.

Более того, все удостоверения, выданные ранее, остаются в силе до окончания срока действия, указанного в документе. Обменивать их досрочно не нужно.

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