У водіїв може бути два типи документів — національне посвідчення водія та міжнародне посвідчення водія.

Національне посвідчення водія — документ, що надає право керувати транспортним засобом. Видається водієві після складання теоретичних і практичних іспитів у сервісних центрах МВС. Національне посвідчення водія має вигляд пластикової картки з багаторівневим ступенем захисту та є документом європейського зразка.

Міжнародне посвідчення водія — це перекладені дані з національного посвідчення. Воно має вигляд паперової книжки та видається строком на 3 роки. Міжнародне посвідчення водія недійсне без національного посвідчення.

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Що передбачає отримання міжнародного посвідчення водія, куди звертатися та що для цього потрібно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке міжнародне посвідчення водія

Міжнародне посвідчення водія IDP (International Driving Permit) дозволяє українцям керувати авто за кордоном, як власним, так і орендованим. Документ визнають у країнах, які є підписантами Женевської конвенції про дорожній рух (44 країни). Із повним переліком цих країн можна ознайомитися за посиланням.

Національне посвідчення водія дійсне у Євросоюзі та ще низки країн (загалом 89 країн світу), які ратифікували Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року.

Додаток № 7 до Конвенції про дорожній рух містить загальні вимоги до форми IDP. Згідно з ними міжнародне посвідчення водія являє собою паперову книжку формату А6 (148 x 105 мм) із сірою обкладинкою та білими внутрішніми сторінками.

Міжнародне посвідчення водія являє собою переклад національних прав чотирма мовами:

англійською;

французькою;

іспанською;

російською.

Записи вносять від руки або друкують на машинці літерами латинського алфавіту чи прописом.

Термін дії такого документа становить три роки, але не більше від того терміну, на який видано національне посвідчення водія.

Нагадуємо, що міжнародні права водія не дійсні без наявності національних. Тобто це фактично переклад даних з національного посвідчення.

Зразок лицьової сторони першої сторінки обкладинки має такий вигляд:

Де:

1 – найменування держави, в якій видано посвідку, а також розпізнавальний знак цієї держави, визначений у Додатку 3;

2 – термін дії посвідчення;

3 – підпис органу влади чи об’єднання, які видали посвідку;

4 – печатка або штемпель органу влади чи об’єднання, які видали посвідку.

Як отримати міжнародне посвідчення водія

Отримати міжнародне посвідчення водія можна особисто у територіальних сервісних центрах МВС на підставі національного посвідчення водія. Видача або обмін міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.

Для цього необхідно підготувати такі документи:

оригінал посвідчення водія та його копію;

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

фотокартка 3,5 х 4,5 см на матовому папері;

квитанція про оплату адміністративних послуг.

Перед видаванням міжнародного посвідчення водія працівник сервісного центру МВС має перевірити відомості про людину за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних і державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права керування транспортними засобами (ТЗ) або тимчасово обмежені у праві керування ТЗ.

Термін надання послуги – орієнтовно 5 робочих днів із дня подання документів.

Адреси сервісних центрів МВС можна подивитися на сайті МВС за посиланням.

Дивіться відео, як отримати міжнародне посвідчення водія:

Джерело: Головний сервісний центр МВС, Дія, Міністерство внутрішніх справ України

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