Воздушная тревога в Украине сопровождается экстренными оповещениями на смартфонах. Громкий сигнал помогает вовремя узнать об опасности и пройти в укрытие. Однако такие сообщения поступают не только в начале тревоги, но и после ее завершения.

Для некоторых людей повторяющийся звук становится неудобным, поэтому возникает вопрос, как отключить экстренные оповещения на телефоне. Сделать это можно через настройки смартфона, но перед изменением параметров стоит учитывать важный момент: после отключения таких сообщений вы можете не услышать сигнал об опасности.

Как отключить экстренные оповещения ГСЧС, читайте в нашем материале.

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Как отключить экстренные оповещения на iPhone

На iPhone нужный параметр можно найти в настройках уведомлений. Для этого откройте Настройки и перейдите в раздел Уведомления.

После этого прокрутите страницу до самого низа. Там нужно найти пункт Экстренные оповещения.

В этом разделе можно отключить соответствующий параметр. При необходимости его можно снова активировать таким же способом.

Если пункт Экстренные оповещения в настройках не отображается, попробуйте другой путь. Перейдите в раздел Объявлять уведомления, а затем откройте Срочные уведомления.

Названия отдельных пунктов могут отличаться в зависимости от версии iOS и настроек устройства.

Как отключить экстренные оповещения на Android

На смартфонах Android путь к нужной функции зависит от производителя и версии операционной системы. Поэтому названия разделов на разных телефонах могут отличаться.

Чтобы отключить экстренные оповещения на Android, сначала откройте Настройки.

Далее попробуйте найти раздел Пароли и безопасность или Звук и вибрация. В нем нужно открыть пункт Экстренные сообщения.

После этого найдите параметр Чрезвычайные угрозы и отключите его.

На некоторых устройствах этот пункт находится в другом меню. В таком случае откройте Безопасность и экстренные ситуации, а затем перейдите в раздел Оповещения о воздушных тревогах в Украине.

Если названия меню на вашем смартфоне отличаются, стоит воспользоваться поиском в настройках. Для этого откройте Настройки и введите в поисковой строке слова экстренные оповещения или экстренные сообщения.

Стоит ли отключать экстренные оповещения

Экстренные оповещения созданы для того, чтобы человек как можно быстрее получил информацию об опасности. Именно поэтому полностью отключать их ради тишины не рекомендуется.

Если оповещения остаются активными, смартфон сообщит о начале воздушной тревоги. Это особенно важно, если вы не следите постоянно за другими источниками информации.

Поэтому перед тем, как убрать экстренное оповещение, стоит учитывать возможные последствия. Отключение сигнала не отменяет саму опасность, а лишь лишает вас одного из способов получить предупреждение.

Если громкий звук мешает, но вы не хотите полностью отказываться от сообщений об опасности, проверьте другие параметры звука и уведомлений на своем смартфоне. Это позволит отдельно настроить работу устройства без полного отключения важных экстренных сообщений.

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