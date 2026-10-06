За оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Факты ICTV узнали у эксперта, что будет, если водитель оставил место ДТП и какой будет ответственность.

Водитель оставил место ДТП: как действовать

Не стоит забывать, что автомобиль является источником повышенной опасности и наименее безопасным видом транспорта. Поэтому нужно быть особенно осмотрительными и знать, как поступать в ситуации, когда произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

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Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова рассказала, что будет, если скрыться с места ДТП и какая ответственность за это предусмотрена.

Эксперт отметила, что вариантов развития событий может быть несколько, но мы остановимся на наиболее распространенных.

— Если случилось ДТП, было совершено столкновение с транспортным средством, а водителя пострадавшего авто не было на месте, также вокруг не было свидетелей, то у некоторых несознательных граждан появляется желание уехать с места ДТП, не решив вопрос с владельцем пострадавшего автомобиля, — прокомментировала Елена Воронкова.

К сожалению, есть случаи, когда в такой ситуации виновное лицо так и не удается установить и владелец пострадавшего авто несет расходы по восстановлению за свой счет.

В то же время, с учетом развития технологий, некоторые автолюбители оборудуют свое авто видеорегистраторами или же место ДТП попадает в зону видимости камер наблюдения. Поэтому владелец пострадавшего авто должен приложить усилия для выявления таких камер или свидетелей.

— Правильным поведением будет вызвать полицию и предоставить сотрудникам запись со своего видеорегистратора или координаты камер или свидетелей — все, что лицо успело найти, ожидая наряд полиции. Если нарушитель попал в поле зрения камер или видеорегистратора, найти его будет не очень трудно. Если есть свидетели, то это также упрощает механизм выявления нарушителя, — отметила Елена Воронкова.

Далее полиция составит протокол в отношении виновника ДТП за совершение нарушения, предусмотренного ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.

Что будет, если уехать с места ДТП: какая ответственность предусмотрена

Адвокат Елена Воронкова рассказала, что за совершение нарушения предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.

Также, если виновное лицо оставило место ДТП, будет составлен протокол за совершение нарушения, предусмотренного ст. 122-4 КУоАП. То есть — оставление водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны.

— И здесь уже наказание немного интереснее. За то, что оставил место ДТП, предусмотрено наложение штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, — подчеркнула эксперт.

Если же произошла ситуация, что водитель, который вызвал ДТП не может найти владельца, то он сам должен вызвать полицию, оформить с сотрудниками полиции все необходимые документы, и тогда ему грозит только ответственность по ст. 124 КУоАП.

Чем грозит побег с места ДТП, если есть пострадавшие

Елена Воронкова, рассказала, что, к сожалению, бывают случаи, когда в результате ДТП был нанесен ущерб жизни и здоровью человека. Это уже совсем другая категория дел.

Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины (УК Украины) статьей 286 за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, за которое предусмотрено наказание, в зависимости от части статьи, то есть тяжести последствий, которые были нанесены.

— Виновнику грозит от наложения штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51000 грн до 85000 грн) до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, — подчеркнула эксперт.

В таком случае оставление места ДТП может еще дополнительно квалифицироваться по статье 135 УК Украины. То есть — оставление в опасности, что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок. А если такие действия виновного лица повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то такое лицо уже будет нести наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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