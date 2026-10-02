Из-за кризиса в Ормузском проливе мировой рынок нефти остается нестабильным, а цены на топливо растут. Для украинских водителей это означает большие расходы на поездки и содержание автомобиля. Поэтому часть покупателей обращает внимание на электромобили как альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Однако в 2026 году при покупке или ввозе электрокара необходимо учитывать изменения в налогообложении.

Факты ICTV разбирались, есть ли налог на электромобили в 2026 году, какую ставку НДС применяют и что изменилось для покупателей такого транспорта.

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НДС на электромобили в Украине в 2026 году: что изменилось

До 1 января 2026 года операции по ввозу и поставке отдельных электромобилей были освобождены от НДС. С начала года эта льгота больше не действует.

В Государственной налоговой службе рассказали, что теперь НДС на электромобили в Украине начисляется в общем порядке. Это касается ввоза и поставки транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями и отнесенных к соответствующим кодам УКТ ВЭД.

Под действие новых правил подпадают, в частности, легковые и грузовые электромобили, а также седельные тягачи. Правило распространяется и на транспорт, произведенный в Украине.

Какая ставка НДС на электромобили в 2026 году

Ставка НДС для таких операций составляет 20%, сообщает ГНС. Налогообложение по основной ставке касается как новых, так и подержанных электромобилей.

Облагаются ли электромобили налогом при ввозе

Если электромобиль импортируют в Украину в 2026 году, при его ввозе начисляется НДС по ставке 20%.

Это касается электротранспорта, который соответствует определенным Налоговым кодексом кодам УКТ ВЭД.

С 2026 года в общем порядке НДС также облагаются операции с новыми транспортными средствами, которые работают на сжатом или сжиженном природном газе, метане или биогазе.

Какие льготы по НДС остались в 2026 году

Несмотря на отмену льготы для электротранспорта, отдельные освобождения от НДС продолжают действовать.

С 1 января 2026 года от НДС освобождены операции по ввозу и поставке в Украине симуляторов боевых действий, которые используются для обучения и подготовки.

До 1 января 2029 года продлена льгота на ввоз оборудования, необходимого для восстановления украинской энергетики.

Также при продаже освобожденных от НДС товаров военного назначения не начисляются компенсационные налоговые обязательства в соответствии с нормами Налогового кодекса. Это правило действует не только для государственных контрактов, но и для других договоров.

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