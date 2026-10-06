За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Факти ICTV дізналися в експерта, що буде, якщо водій залишив місце ДТП та якою буде відповідальність.

Водій залишив місце ДТП: як діяти

Не варто забувати, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки та найменш безпечним видом транспорту. Тому потрібно бути особливо обачними і знати, як діяти в ситуації, коли сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

Зараз дивляться

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова розказала, що буде, якщо втекти з місця ДТП та яка відповідальність за це передбачена.

Експерт зазначила, що варіантів розвитку подій може бути декілька, але ми зупинимося на найбільш поширених або критичних.

— Якщо трапилася ДТП, було здійснено зіткнення з транспортним засобом, а водія постраждалого авто не було на місці, також навколо не було свідків, то у деяких несвідомих громадян з’являється бажання поїхати з місця ДТП, не розв’язавши питання з власником постраждалого автомобіля, — прокоментувала Олена Воронкова.

На жаль, є випадки, коли у такій ситуації винну особу так і не вдається встановити й власник постраждалого авто несе витрати з відновлення власним коштом.

Водночас, з урахуванням розвитку технологій, деякі автолюбителі обладнують своє авто відеореєстраторами або ж місце ДТП потрапляє у зону видимості камер спостереження. Тому власник постраждалого авто має докласти зусиль для виявлення таких камер або свідків.

— Правильною поведінкою буде викликати поліцію та надати співробітникам запис зі свого відеореєстратора або координати камер або свідків — усе, що особа встигла знайти, очікуючи наряд поліції. Якщо порушник потрапив у поле зору камер або відеореєстратора, знайти його буде не дуже важко. Якщо є свідки, то це також спрощує механізм виявлення порушника, — наголосила Олена Воронкова.

Далі поліція складе протокол щодо винуватця ДТП за вчинення порушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Що буде, якщо поїхати з місця ДТП: яку відповідальність передбачено

Адвокат Олена Воронкова розказала, що за вчинення порушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до року.

Також, якщо винна особа залишила місце ДТП, буде складено протокол за вчинення порушення, передбаченого ст. 122-4 КУпАП. Тобто – залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні.

— І тут вже покарання трохи цікавіше. За те, що залишив місце ДТП, передбачено накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, — наголосила експерт.

Якщо ж сталася ситуація, що водій, який спричинив ДТП, не може виявити власника, то він сам має викликати поліцію, оформити зі співробітниками поліції усі необхідні документи, й тоді йому загрожує тільки відповідальність за ст. 124 КУпАП.

Чим загрожує втеча з місця ДТП, якщо є постраждалі

Олена Воронкова розказала, що, на жаль, трапляються випадки, коли внаслідок ДТП було завдано шкоди життю та здоров’ю людини. Це вже зовсім інша категорія справ.

Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України (КК України) статтею 286 за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, за яке передбачено покарання, залежно від частини статті, тобто тяжкості наслідків, які було завдано.

— Винуватцю загрожує від накладання штрафу в розмірі від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 грн до 85000 грн) до позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, — наголосила експерт.

У такому випадку залишення місця ДТП може ще додатково кваліфікуватися за статтею 135 КК України.

Тобто — залишення в небезпеці, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк. А якщо такі дії винної особи спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, то така особа вже буде нести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.