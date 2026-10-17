Кабинет министров Украины ввел в государственной ипотечной программе єОселя новую модель для молодых семей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

єОселя для молодых семей: детали программы

Согласно условиям программы, ставка по ипотеке для молодых семей составит:

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7% в первые три года;

10% – с четвертого по десятый год;

12% – с одиннадцатого года.

Программа предусматривает и снижение процентной ставки после рождения или усыновление ребенка. Так, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта (однако не ниже 0,1%) за каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после оформления ипотеки.

Молодым семьям разрешат покупать жилье “на вырост”: его стоимость и площадь могут превышать нормативы, предусмотренные программой, до 40%.

Разницу в стоимости необходимо будет покрыть за счет собственных средств.

Приобрести жилье большей площади молодые семьи смогут в новостройках или же домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет тому назад.

Также усовершенствована проверка имущественного положения, что позволит избежать злоупотреблений. Так что поддержку от государства получат именно те семьи, которые отвечают условиям программы.

– Эти изменения нужны, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить за кредит меньше с появлением каждого ребенка и что важно — планировали будущее в Украине, – подчеркнул Корецкий.

Что известно о программе єОселя

єОселя – это государственная программа льготного кредитования жилья в Украине. Подать заявку можно через приложение Дія.

Программа предусматривает следующие условия и ставки:

под 3% годовых (первые 10 лет, далее 6%) – для военнослужащих, ветеранов войны и членов их семей, педагогов, медиков, ученых.

под 7% годовых (первые 10 лет, далее — 10%) – для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для других граждан Украины, которые не имеют собственного жилья, или его площадь составляет менее 52,5 кв. м для одного человека.

Срок кредитования составляет до 20 лет.

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