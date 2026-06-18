Ветераны и семьи погибших героев смогут получить ипотеку єОселя под 3%
- Ветераны войны и семьи погибших защитников и защитниц Украины смогут получить ипотеку по программе єОселя под 3% годовых.
- Государство будет компенсировать процентную ставку по кредиту в течение первых 10 лет.
Ветераны войны и семьи погибших защитников и защитниц Украины смогут воспользоваться кредитованием по государственной программе єОселя по льготной ставке 3% годовых.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Льготная ипотека для ветеранов и семей погибших военных
По ее словам, государство будет компенсировать процентную ставку по кредиту в течение первых десяти лет.
— Ветераны и семьи погибших героев смогут получить льготную ипотеку єОселя всего под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% с 11-го года, — написала она в Telegram.
Как отметила Свириденко, нововведения вступят в силу через месяц.
Кроме того, премьер-министр сообщила о введении новых норм площади жилья для всех участников программы.
Для квартир предусмотрены следующие нормативы:
- 52,5 кв. м — для одного человека;
- 73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;
- дополнительно по 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но общая площадь не может превышать 115,5 кв. м.
Для жилых домов установлены следующие нормы:
- 62,5 кв. м — для одного человека;
- 83,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;
- дополнительно по 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м общей площади.
— Мы и в дальнейшем будем улучшать условия программ для наших защитников, ветеранов и их семей. Детали программы и подача заявки — в Дії, — подытожила премьер-министр.
Напомним, правительство запустило в приложении и на портале Дія новый сервис для ветеранов, ветеранок и членов их семей.
Благодаря одному электронному заявлению они могут одновременно оформить несколько государственных услуг без необходимости отдельно обращаться в различные учреждения.