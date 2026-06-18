Ветераны войны и семьи погибших защитников и защитниц Украины смогут воспользоваться кредитованием по государственной программе єОселя по льготной ставке 3% годовых.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Льготная ипотека для ветеранов и семей погибших военных

По ее словам, государство будет компенсировать процентную ставку по кредиту в течение первых десяти лет.

Сейчас смотрят

— Ветераны и семьи погибших героев смогут получить льготную ипотеку єОселя всего под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% с 11-го года, — написала она в Telegram.

Как отметила Свириденко, нововведения вступят в силу через месяц.

Кроме того, премьер-министр сообщила о введении новых норм площади жилья для всех участников программы.

Для квартир предусмотрены следующие нормативы:

52,5 кв. м — для одного человека;

73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;

дополнительно по 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но общая площадь не может превышать 115,5 кв. м.

Для жилых домов установлены следующие нормы:

62,5 кв. м — для одного человека;

83,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;

дополнительно по 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м общей площади.

— Мы и в дальнейшем будем улучшать условия программ для наших защитников, ветеранов и их семей. Детали программы и подача заявки — в Дії, — подытожила премьер-министр.

Напомним, правительство запустило в приложении и на портале Дія новый сервис для ветеранов, ветеранок и членов их семей.

Благодаря одному электронному заявлению они могут одновременно оформить несколько государственных услуг без необходимости отдельно обращаться в различные учреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.