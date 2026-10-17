Кабінет міністрів України запровадив у державній іпотечній програмі єОселя нову модель для молодих родин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

єОселя для молодих родин: деталі програми

Згідно з умовами програми, ставка за іпотекою для молодих родин становитиме:

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7% у перші три роки;

10% — із четвертого по десятий рік;

12% — з одинадцятого року.

Програма передбачає і зниження відсоткової ставки після народження чи усиновлення дитини. Так, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти (проте не нижче 0,1%) за кожну дитину, яка народиться або ж буде усиновлена після оформлення іпотеки.

Молодим родинам дозволять купувати житло “на виріст”: його вартість і площа можуть перевищувати нормативи, передбачені програмою, до 40%.

Різницю у вартості потрібно буде покрити власним внеском.

Придбати житло більшої площі молоді сім’ї зможуть у новобудовах або ж будинках, введених в експлуатацію не більше ніж три роки тому.

Також удосконалено перевірку майнового стану, що дозволить уникнути зловживань. Тож підтримку від держави отримають саме ті родини, які відповідають умовам програми.

— Ці зміни потрібні, щоб молоді сім’ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо — планували майбутнє в Україні, – наголосив Корецький.

Що відомо про програму єОселя

єОселя – це державна програма пільгового кредитування житла в Україні. Подати заявку можна через застосунок Дія.

Програма передбачає такі умови і ставки:

під 3% річних (перші 10 років, далі — 6%) – для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, педагогів, медиків, науковців.

під 7% річних (перші 10 років, далі — 10%) – для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для інших громадян України, які не мають власного житла, або його площа менша ніж 52,5 кв. м для однієї особи.

Термін кредитування становить до 20 років.

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