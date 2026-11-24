McDonald’s остается одним из самых популярных ресторанов быстрого питания среди украинцев. Постоянные клиенты сети следят за новинками и с нетерпением ждут сезонных предложений. На этот раз компания решила удивить поклонников рождественской коллаборацией по мотивам известной комедии Один дома.

О новинке украинский McDonald’s сообщил на своей официальной странице в Instagram. В публикации компания заинтриговала подписчиков фразой: Мы тоже уже готовим заказ для Кевина. 2.12. Сеть намекнула на появление специального меню, посвященного приключениям Кевина МакКаллистера.

Факты ICTV выясняли, когда меню Один дома появится в McDonald’s в Украине, какие новинки смогут попробовать посетители и сколько будет стоить праздничное предложение.

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Когда появится меню Один дома в McDonald’s в Украине

Украинские рестораны McDonald’s готовятся представить тематическое меню 2 декабря 2026 года. Именно эту дату компания указала в своей публикации в Instagram.

Новое предложение получило название Home Alone Meal. Оно посвящено рождественской комедии Один дома, главным героем которой является Кевин МакКаллистер.

Коллаборация объединяет знакомые блюда McDonald’s с деталями фильма, которые хорошо помнят его поклонники. В частности, создатели меню использовали гастрономические предпочтения Кевина и известные сцены с пиццей и мороженым.

Что войдет в меню Один дома в McDonald’s

В меню будет несколько тематических новинок. Среди них — картофель фри со вкусом пиццы, специальный соус и десерт McFlurry. Также в рамках коллаборации предусмотрены коллекционные носки.

В частности, в праздничное предложение войдут:

Картофель фри со вкусом пиццы. Обычный картофель дополнят специальной приправой, которая отсылает к сырной пицце из вымышленной пиццерии в фильме.

Обычный картофель дополнят специальной приправой, которая отсылает к сырной пицце из вымышленной пиццерии в фильме. Томатно-пармезановый соус. Еще одна тематическая новинка, вкус которой напоминает о любимой пицце Кевина.

Еще одна тематическая новинка, вкус которой напоминает о любимой пицце Кевина. McFlurry с Oreo и M&M’s. Десерт будет сочетать ванильное мороженое, шоколадный топпинг, кусочки печенья Oreo и разноцветные конфеты M&M’s.

Десерт будет сочетать ванильное мороженое, шоколадный топпинг, кусочки печенья Oreo и разноцветные конфеты M&M’s. Коллекционные носки. В международную коллекцию вошли четыре дизайна с Кевином и персонажами McDonald’s — Гримасом, Берди и Гамбургларом.

Компания решила использовать не только название популярного фильма, но и отдельные детали его сюжета.

Пока точные условия комплектации украинского предложения не обнародованы. В частности, McDonald’s не уточнил, будут ли носки входить в каждый специальный набор и можно ли будет приобрести их отдельно.

Меню Один дома в McDonald’s: цена в Украине

По состоянию на 24 ноября 2026 года украинская сеть McDonald’s не сообщила, сколько будет стоить меню Один дома. В анонсе в Instagram компания назвала дату запуска, но не указала цены на новые блюда и специальные наборы.

Также пока нет подтвержденной информации о том, будут ли тематические позиции продаваться отдельно или их объединят в специальное предложение. Не объявлена и стоимость коллекционных носков, а также условия их получения.

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