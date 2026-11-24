McDonald’s залишається одним із найпопулярніших ресторанів швидкого харчування серед українців. Постійні клієнти мережі стежать за новинками та з нетерпінням чекають на сезонні пропозиції. Цього разу компанія вирішила здивувати шанувальників різдвяною колаборацією за мотивами відомої комедії Сам удома.

Про новинку український McDonald’s повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram. У дописі компанія заінтригувала підписників фразою: Ми теж вже готуємо замовлення для Кевіна. 2.12. Мережа натякнула на появу спеціального меню, присвяченого пригодам Кевіна МакКалістера.

Факти ICTV дізнавалися, коли меню Сам удома з’явиться в McDonald’s в Україні, які новинки зможуть скуштувати відвідувачі та скільки коштуватиме святкова пропозиція.

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Коли з’явиться меню Сам удома в McDonald’s в Україні

Українські ресторани McDonald’s готуються представити тематичне меню 2 грудня 2026 року. Саме цю дату компанія вказала у своєму дописі в Instagram.

Нова пропозиція отримала назву Home Alone Meal. Вона присвячена різдвяній комедії Сам удома, головним героєм якої є Кевін МакКалістер.

Колаборація поєднує знайомі страви McDonald’s із деталями фільму, які добре пам’ятають його шанувальники. Зокрема, творці меню використали гастрономічні вподобання Кевіна та відомі сцени з піцою та морозивом.

Що входитиме до меню Сам удома в McDonald’s

У меню є кілька тематичних новинок. Серед них картопля фрі зі смаком піци, спеціальний соус і десерт McFlurry. Також у межах колаборації передбачені колекційні шкарпетки.

Зокрема, до святкової пропозиції увійдуть:

Картопля фрі зі смаком піци. Звичайну картоплю доповнять спеціальною приправою, щоб нагадати про сирну піцу з вигаданої піцерії у фільмі.

Томатно-пармезановий соус. Ще одна тематична новинка, смак якої нагадує про улюблену піцу Кевіна.

McFlurry з Oreo та M&M’s. Десерт поєднуватиме ванільне морозиво, шоколадний топінг, шматочки печива Oreo та різнокольорові цукерки M&M’s.

Колекційні шкарпетки. До міжнародної колекції увійшли чотири дизайни з Кевіном та персонажами McDonald’s — Гримасом, Берді й Гамбургларом.

Компанія вирішила використати не лише назву популярного фільму, а й окремі деталі його сюжету.

Наразі точні умови комплектації української пропозиції ще не оприлюднені. Зокрема, McDonald’s не уточнив, чи входитимуть шкарпетки до кожного спеціального набору та чи можна буде придбати їх окремо.

Меню Сам удома в McDonald’s: ціна в Україні

Станом на 24 листопада 2026 року українська мережа McDonald’s не повідомила, скільки коштуватиме меню Сам удома. В анонсі в Instagram компанія назвала дату запуску, але не зазначила ціни на нові страви та спеціальні набори.

Також поки немає підтвердженої інформації про те, чи продаватимуть тематичні позиції окремо, чи об’єднають їх у спеціальну пропозицію. Не оголошено й вартість колекційних шкарпеток та умови їхнього отримання.

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