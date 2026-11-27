Вторая когорта из 20 украинских ветеранов, ветеранок и военнослужащих завершила обучение по программе Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP).

Инициативу положил начало Фонду Виктора Пинчука, чтобы развивать лидерский потенциал защитников и защитниц и поддерживать их вклад в будущее Украины. Пятидневный интенсивный курс проходил в Йельском университете США.

20 защитников и защитниц завершили обучение в Йеле

Среди участников этой когорты — люди с разнообразным военным и гражданским бекграундом: боевые командиры, военные медики, а также ветераны, вовлеченные в сферы реабилитации, оборонные технологии, военное образование, публичную политику и общественные инициативы по поддержке собратьев и их семей.

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Формат курса охватывал лекции, практические воркшопы и интерактивные дискуссии. Участники осваивали темы лидерства, коммуникаций, этики, международных отношений и места Украины в мире, а также изучали роль ветеранов в обществе и мировой опыт их реинтеграции и перехода к гражданской жизни. Такой подход позволил переосмыслить свой опыт, сформировать новые подходы и укрепить лидерские компетенции.

— Украинские ветераны — не только защитники нашей страны, но и лидеры, которые будут формировать ее будущее. В рамках UVLP мы стремимся помочь им получить необходимые знания и навыки, расширить их возможности для реализации собственного потенциала и внедрения положительных изменений во всех областях украинского общества, — отметила Светлана Гриценко, руководитель программы Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука.

— Во время обучения по программе UVLP в Йельском университете украинские ветераны и военные не только приобретают новые знания, но и раскрывают свой потенциал как лидеры, чей опыт, видение и влияние нужны всему миру, — прокомментировала Дина Домметт, программный директор UVLP в Yale Jackson School of Global Affairs.

Выпускники программы подчеркнули ее практическую ценность для развития стратегического мышления, принятия решений, адаптации к изменениям и формированию видения будущего.

— Из UVLP я забираю, прежде всего, не просто новые знания, а новые инструменты для мышления. Профессионализм – это постоянный поиск. Поиск новых подходов, опыта, информации и возможностей стать лучше в том, что ты делаешь. Нельзя останавливаться на том, что уже знаешь и умеешь.

Мир меняется, вызовы становятся сложнее, а значит, мы должны постоянно развиваться, чтобы быть эффективнее завтра, чем были сегодня, — поделился Денис Квебек, ветеран 3 отдельного полка ССО имени князя Святослава Храброго.

Маргарита Соловей (Ривчаченко), ветеранка, волонтер и маркетинг-директор компании Dronarium Academy отметила, что попала на эту программу в решающий момент своей жизни, когда задумывалась, что может сделать дальше, как развиваться как человек и как профессионал.

Программа, особенно общие рефлексии, помогла ей осознать страх неудачи. Теперь она знает, как справиться со страхом первого шага, делать больше, чем могла себе представить, и ставить перед собой еще более высокую планку.

— Я бы хотел, чтобы участники следующих когорт UVLP всегда были мотивированными и стремились развиваться. Ведь чем более опытный, более подготовленный и компетентный лидер, тем больше пользы он может принести своей команде. Сегодня Украине нужны именно такие лидеры, – отметил Родион Кудряшов, заместитель командира 3 армейского корпуса ВСУ.

Занятия для украинских военных и ветеранов проводили ведущие преподаватели и практики Йельского университета:

Зои Ченс (Zoe Chance), старшая преподавательница Йельской школы менеджмента, провела практикум по построению убедительных месседжей и развитию лидерства;

Майк Бренес и Джимми Гэтч провели интерактивный семинар о сущности лидерства;

Эмма Скай и Юваль Бен-Давид из Международного центра лидерства помогли проанализировать вероятные сценарии развития Украины до 2050 года;

Брендон Наппи из Йельской школы богословия сосредоточился на темах этики, осознанности и трансформационного лидерства, побуждая участников осмыслить ценности, за которые они борются.

Каждый вечер учебный день завершался структурированным подведением итогов под модерированием соруководителей курса — Джимми Гетча (преподавателя Yale Jackson School of Global Affairs и ветерана спецподразделения ВМС США Navy SEAL) и Майка Бренеса (помощника декана и старшего преподавателя по международным отношениям).

Набор на обучение следующей, третьей когорты Ukrainian Veterans Leadership Program объявят весной 2027 года.

Фото: Фонд Виктора Пинчука

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