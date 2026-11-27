Друга когорта з 20 українських ветеранів, ветеранок і військовослужбовців завершила навчання за програмою Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP).

Ініціативу започаткував Фонд Віктора Пінчука, щоб розвивати лідерський потенціал захисників і захисниць та підтримувати їхній внесок у майбутнє України. П’ятиденний інтенсивний курс проходив у Єльському університеті у США.

20 захисників і захисниць завершили навчання в Єлі

Серед учасників цієї когорти — люди з різноманітним військовим та цивільним бекграундом: бойові командири, військові медики, а також ветерани, залучені до сфер реабілітації, оборонних технологій, військової освіти, публічної політики й громадських ініціатив із підтримки побратимів і їхніх родин.

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Формат курсу охоплював лекції, практичні воркшопи та інтерактивні дискусії. Учасники опановували теми лідерства, комунікацій, етики, міжнародних відносин і місця України у світі, а також окремо вивчали роль ветеранів у суспільстві та світовий досвід їхньої реінтеграції й переходу до цивільного життя. Такий підхід дав змогу переосмислити власний досвід, сформувати нові підходи та зміцнити лідерські компетенції.

— Українські ветерани — не лише захисники нашої країни, а й лідери, які формуватимуть її майбутнє. У межах UVLP ми прагнемо допомогти їм здобути необхідні знання та навички, розширити їхні можливості для реалізації власного потенціалу та впровадження позитивних змін у всіх сферах українського суспільства, — зазначила Світлана Гриценко, керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука.

— Під час навчання за програмою UVLP у Єльському університеті українські ветерани та військові не лише здобувають нові знання, а й розкривають свій потенціал як лідери, чий досвід, бачення та вплив потрібні всьому світу, — прокоментувала Діна Домметт, програмна директорка UVLP у Yale Jackson School of Global Affairs.

Випускники програми підкреслили її практичну цінність для розвитку стратегічного мислення, ухвалення рішень, адаптації до змін і формування візії майбутнього.

— З UVLP я забираю передусім не просто нові знання, а нові інструменти для мислення. Професіоналізм — це постійний пошук. Пошук нових підходів, досвіду, інформації та можливостей стати кращим у тому, що ти робиш. Не можна зупинятися на тому, що вже знаєш і вмієш.

Світ змінюється, виклики стають складнішими, а отже, ми маємо постійно розвиватися, щоб бути ефективнішими завтра, ніж були сьогодні, — поділився Денис Квебек, ветеран 3 окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго.

Маргарита Соловій (Рівчаченко), ветеранка, волонтерка та маркетинг-директорка компанії Dronarium Academy зазначила, що потрапила на цю програму у вирішальний момент свого життя, коли замислювалася, що може зробити далі, як розвиватися як людина і як професіонал.

Програма, особливо спільні рефлексії, допомогла їй усвідомити власний страх невдачі. Тепер вона знає, як впоратися зі страхом першого кроку, робити більше, ніж навіть могла собі уявити, і ставити перед собою ще вищу планку.

— Я хотів би, щоб учасники наступних когорт UVLP завжди були вмотивованими й прагнули розвиватися. Адже чим досвідченіший, підготовленіший і компетентніший лідер, тим більше користі він може принести своїй команді. Сьогодні Україні потрібні саме такі лідери, — наголосив Родіон Кудряшов, заступник командира 3 армійського корпусу ЗСУ.

Заняття для українських військових і ветеранів проводили провідні викладачі й практики Єльського університету:

Зої Ченс (Zoe Chance), старша викладачка Єльської школи менеджменту, провела практикум із побудови переконливих меседжів та розвитку лідерства;

Майк Бренес і Джиммі Гетч провели інтерактивний семінар про сутність лідерства;

Емма Скай та Юваль Бен-Давід із Міжнародного центру лідерства допомогли проаналізувати ймовірні сценарії розвитку України до 2050 року;

Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я зосередився на темах етики, усвідомленості та трансформаційного лідерства, спонукаючи учасників осмислити цінності, за які вони борються.

Щовечора навчальний день завершувався структурованим підбиттям підсумків під модеруванням співкерівників курсу — Джиммі Гетча (викладача Yale Jackson School of Global Affairs та ветерана спецпідрозділу ВМС США Navy SEAL) і Майка Бренеса (помічника декана та старшого викладача з міжнародних відносин Єльського університету).

Набір на навчання наступної, третьої когорти Ukrainian Veterans Leadership Program оголосять навесні 2027 року.

Фото: Фонд Віктора Пінчука

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