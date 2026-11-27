Еще две зимы назад резервное питание для большинства украинцев означало павербанк и фонарик. Теперь запрос другой: людям нужна система, которая сама подхватывает питание, держит холодильник, роутер и котел всю ночь и не требует каждый раз что-либо переключать вручную. Для этого сценария созданы домашние системы хранения энергии.

Система хранения энергии вместо зарядной станции

Портативная станция работает как большая батарея с розетками, и приборы приходится включать прямо в нее. Стационарная система постоянно подключена к сети, накапливает энергию, пока свет есть и автоматически переключает приборы на батарею, когда напряжение исчезает.

Marstek Venus E 3.0 как раз такова: батарея на 5,12 кВтч, инвертор и управление в одном корпусе, а подключение через обычную розетку на 230 В. По данным производителя, не нужны ни электрик, ни переработка проводки, ни согласование с инвертором солнечных панелей.

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Ключевые характеристики

Ниже основные параметры. Сравнить модель с портативными станциями разной емкости можно в каталоге зарядных станций Foroom.

емкость 5,12 кВт·ч, расширение до 15,36 кВт·ч на одной фазе;

аккумулятор LiFePO4, более 6000 циклов с сохранением не менее 80% емкости;

мощность 2500 Вт, пиковая до 3,5 кВА в течение 10 секунд;

переключение на батарею менее чем за 15 мс, чистая синусоида;

корпус IP65, работа от минус 20 до плюс 55 °C;

охлаждение без вентиляторов, шум ниже 30 дБ;

зарядка от сети около 2 часов, а также от солнечных панелей.

Что происходит, когда исчезает свет

Пока напряжение есть, система заряжает батарею и пропускает питание к приборам на резервном выходе. Как только свет исчезает, она через миллисекунды переходит на батарею: холодильник не останавливается, роутер не перезагружается, а открытый на компьютере документ не теряется. Вес 60 кг и защита IP65 рассчитаны на стационарную установку, поэтому систему ставят в коридоре, амбаре, подвале или гараже.

На сколько хватит 5,12 кВтч

Роутера, света и зарядки телефонов, то есть около 60 Вт, хватит примерно на двое суток. Если добавить холодильник, выходит около суток. Холодильник, котел с насосом и роутер вместе потребляют около 250 Вт, и батарея удерживает их примерно 15 часов. Для удаленной работы с двумя ноутбуками и монитором рассчитывайте на 10 часов.

Это осторожные ориентиры с учетом потерь на преобразование энергии и потребление системы. Важное замечание: при отключении питания получают только приборы, подключенные к резервному выходу. Он на системе один, поэтому несколько приборов подключают через удлинитель, а не всю проводку квартиры.

Управление со смартфона и работа с YASNO

В приложении Marstek видны уровень заряда, мощность и история потребления. Режим AI сам планирует подзарядку по ночному тарифу, ориентируясь на график потребления, прогноз погоды и цены на электроэнергию. В ноябре 2026 года Marstek стал партнером YASNO, и Venus E 3.0 вошла в список моделей, совместимых с YASNO Power EMS.

В приложении YASNO можно видеть уровень заряда, мощность зарядки и разрядки, статистику накопленной и использованной энергии, получать уведомления о плановых и аварийных отключениях и ограничивать максимальную мощность заряда. Интеграция работает только с оригинальными станциями Marstek.

Как подготовиться к установке

Монтажник не требуется, но несколько вещей лучше продумать заранее. Производитель советует ставить систему в сухом месте с вентиляцией без прямого солнца и включать в отдельную розетку на 230 В. Приборы, которые должны работать при отключении, собирают на резервном выходе через качественный удлинитель. Если среди них есть насос или котел, следует сверить их пусковой ток с пиковой мощностью 3,5 кВА. Для управления необходимо Wi-Fi или Bluetooth рядом с местом установки.

Сколько стоит энергонезависимость на Black Friday

Обычная цена Venus E 3.0 у Foroom составляет 57 980 грн. К Черной пятнице магазин снизил ее до 53 300 грн, то есть экономия составляет 4 680 грн. В пересчете на емкость это чуть более 10 400 грн за каждый киловатт-час батареи с ресурсом в тысячи циклов. Системы есть на складе, магазин обещает доставку в течение 24 часов, гарантия составляет 12 месяцев.

Кому такая система подойдет лучше всего

Venus E 3.0 имеет смысл для тех, кому мало портативной станции, но не хочется затевать монтаж солнечной электростанции со щитом. Это квартиры с семьей и удаленной работой, дома с газовым котлом и насосом, небольшие офисы, где при отключениях должны работать несколько ключевых приборов. Систему включают в розетку в день доставки, а если впоследствии понадобится больше энергии, в нее добавляют еще блоки.

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