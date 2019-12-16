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ЦПАУ переиминуют в центры Дія – как это будет работать

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, почему важно оцифровать операции в Центрах предоставления административных услуг.

ЦПАУ переиминуют в центры Дія – как это будет работать

В Центрах предоставления административных услуг гражданам будет помогать сделать все необходимые операции специалист, чтобы они не бегали самостино с кучей бумажек. Об этом е эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Не должен приходить человек в ЦПАУ, а где-то там позади него люди бегать с бумагами и передвигать их. Это все должно происходить онлайн. Поэтому сегодня мы автоматизируем ЦПАУ.

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Михаил Федоров также объяснил, почему важно оцифровать услуги.

– Человек приходит в ЦПАУ потому, что у него, вероятно, нет возможности, интернета, компьютера, или он не понимает, как работают гаджеты. Тогда он приходит в центр, где администратор авторизуется и проводит определенную услугу.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине запустят онлайн-платформу для консультации бизнеса.

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